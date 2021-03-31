инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
24 апреля 2021 18:42  [108] Более 1 тысячи волонтеры "Единой России" стали участниками субботников в Нижегородской области
24 апреля 2021 18:04  [134] Более 150 субботников было организовано в Нижегородской области 24 апреля
24 апреля 2021 12:53  [197] Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров протестировал пункт для голосования проекта "Голос За"
24 апреля 2021 11:01  [144] Тысячи школьников со всей России стали участниками Чемпионата по робототехнике в Нижнем Новгороде
24 апреля 2021 10:10  [265] Нижегородцы в прямом эфире узнают о правилах регистрации на всероссийский конкурс "Большая перемена"
24 апреля 2021 09:34  [183] Народному фронту удается объединить организации для решения конкретных проблем нижегородцев, - Елена Ленина
23 апреля 2021 19:52  [225] Глеб Никитин рассказал о юбилее Нижнего Новгорода на совещании c Дмитрием Чернышенко
23 апреля 2021 19:05  [322] Грозы надвигаются на Нижегородскую область
23 апреля 2021 18:52  [285] Представители совета диаспор и депутаты Гордумы помогли высадить новые деревья в Дзержинском саду "Надежда"
23 апреля 2021 18:49  [499] "Подготовка к празднованию юбилея Нижнего Новгорода находится в самой активной фазе", - Дмитрий Чернышенко
Общество

Более 1 тысячи волонтеры "Единой России" стали участниками субботников в Нижегородской области

24 апреля 2021 18:42  [108] Общество

Как сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия", субботники прошли во всех районах и городских округах, добровольцы привели в порядок после зимы парки, скверы, набережные, знаковые и памятные места, территории соцучреждений.

Стоит отметить, что наиболее масштабный субботник прошел в Светлоярском парке Нижнего Новгорода.

Как отметил зампред Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения "Единой России" Евгений Костин, сегодня неравнодушные нижегородцы вышли в скверы, парки, свои дворы, чтобы сделать свой любимый город чище, красивее. "Субботники – это замечательная многолетняя традиция, объединяющая история. Когда вкладываешь в это свою душу, свое время, то, безусловно, будешь внимательно и бережно относиться к окружающему тебя пространству", - добавил Евгений Костин.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода вместе с активистами в генеральной уборке Волжской набережной приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин. Добровольцы очистили от мусора прибрежную зону и высадили деревья.

По словам участника предварительного голосования, главврача Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломона Апояна, субботник – это действительно праздник труда и общения, когда люди разных возрастов и профессий объединяются, чтобы навести чистоту и порядок в городе, в котором они живут.

Во всероссийском субботнике приняли участие активисты регионального и местных отделений "Единой России", депутаты всех уровней, молодогвардейцы, волонтеры и сторонники партии. Многие пришли целыми семьями.

"Мы сегодня большой и дружной командой приводили в порядок наши города и поселки. Акцию поддержали во всех районах и городских округах Нижегородской области, тысячи активистов и добровольцев откликнулись на призыв поучаствовать в общероссийском субботнике. Спасибо всем, кто поддержал эту добрую весеннюю традицию", - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph