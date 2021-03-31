Более 1 тысячи волонтеры "Единой России" стали участниками субботников в Нижегородской области Общество

Как сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия", субботники прошли во всех районах и городских округах, добровольцы привели в порядок после зимы парки, скверы, набережные, знаковые и памятные места, территории соцучреждений.

Стоит отметить, что наиболее масштабный субботник прошел в Светлоярском парке Нижнего Новгорода.

Как отметил зампред Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения "Единой России" Евгений Костин, сегодня неравнодушные нижегородцы вышли в скверы, парки, свои дворы, чтобы сделать свой любимый город чище, красивее. "Субботники – это замечательная многолетняя традиция, объединяющая история. Когда вкладываешь в это свою душу, свое время, то, безусловно, будешь внимательно и бережно относиться к окружающему тебя пространству", - добавил Евгений Костин.



В Канавинском районе Нижнего Новгорода вместе с активистами в генеральной уборке Волжской набережной приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин. Добровольцы очистили от мусора прибрежную зону и высадили деревья.

По словам участника предварительного голосования, главврача Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломона Апояна, субботник – это действительно праздник труда и общения, когда люди разных возрастов и профессий объединяются, чтобы навести чистоту и порядок в городе, в котором они живут.

Во всероссийском субботнике приняли участие активисты регионального и местных отделений "Единой России", депутаты всех уровней, молодогвардейцы, волонтеры и сторонники партии. Многие пришли целыми семьями.

"Мы сегодня большой и дружной командой приводили в порядок наши города и поселки. Акцию поддержали во всех районах и городских округах Нижегородской области, тысячи активистов и добровольцев откликнулись на призыв поучаствовать в общероссийском субботнике. Спасибо всем, кто поддержал эту добрую весеннюю традицию", - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.