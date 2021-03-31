Провал грунта повредил стены жилых домов в селе под Кстово Происшествия

Фото: ВКонтакте, автор @andrei_bogov900

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Провал грунта повредил стены жилых домов в селе Караулово Кстовского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В соцсети ВКонтакте пользователи разместили видео произошедшего. В МЧС уточнили, что данное явление не является карстовым провалом: это провал грунта, сказали в ведомстве.

"Данная проблема была еще летом прошлого года. Информации о том, что это именно карстовый провал у нас нет. Причину произошедшего установят профильные службы", - пояснили в МЧС.

Сейчас известно, что повреждены стены двух жилых домов и одного не жилого дома. В одном из жилых домов зарегистрированы пятеро человек, но проживают двое и сейчас находятся у соседей.

Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Кроме того, к проблеме силы МЧС не привлекались, но ситуация находится на контроле ведомства и администрации Кстовского района.