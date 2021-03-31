Провал грунта повредил стены жилых домов в селе под Кстово

Фото:
Провал грунта повредил стены жилых домов в селе Караулово Кстовского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
В соцсети ВКонтакте пользователи разместили видео произошедшего. В МЧС уточнили, что данное явление не является карстовым провалом: это провал грунта, сказали в ведомстве.
"Данная проблема была еще летом прошлого года. Информации о том, что это именно карстовый провал у нас нет. Причину произошедшего установят профильные службы", - пояснили в МЧС.
Сейчас известно, что повреждены стены двух жилых домов и одного не жилого дома. В одном из жилых домов зарегистрированы пятеро человек, но проживают двое и сейчас находятся у соседей.
Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Кроме того, к проблеме силы МЧС не привлекались, но ситуация находится на контроле ведомства и администрации Кстовского района.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+