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Плавание для детей с 5-ти лет

26 апреля 2021 08:48  [46]

Плавание полезно для детей в любом возрасте. Занятия помогают не только поднять иммунитет, но и выплеснуть энергию, которая скапливается. Вода положительно влияет абсолютно на всех малышей. Дети успокаиваются, у них повышается аппетит, и они отлично спят по ночам.

Приносит ли плавание пользу?

Эксперты считают, что занятие плаванием полезны даже для грудничков, а в некоторых случаях они попросту необходимы. Бассейн для детей с 5 лет поможет ребенку чувствовать себе увереннее, поправить свое здоровье и развить абсолютно все функции организма.

Очень часто дети боятся воды. Но те, кто занимается плаванием с раннего возраста, чувствуют себя в воде отлично. Они могут не только плавать, но и отлично ныряют.

Преимущества

Польза от плавания просто огромная:

1. Когнитивные функции становятся намного лучше. К примеру, груднички отлично чувствуют себя в воде. Занятия, которые проводит специалист, помогают ребенку развиваться правильно. Со временем упражнения усложняются. И каждое упражнение запускает определенные процессы в организме.

Те дети, которые посещают плавание с раннего возраста, намного внимательнее, у них развита речь, и они умеют мыслить продуктивно. Если верить исследованиям, то малыши, которые занимаются плаванием с 3-х лет, опережают своих сверстников в развитии, как минимум на 10-ть месяцев.

2. Дети быстро учатся плавать, и риск утопления снижается до минимума.

Опять же вернемся к статистике. Несмотря на то, что для деток вода – это естественная среда, они могут и захлебнуться. Конечно, плавание полезно, но занятия должны проходить под присмотром специалиста.

Если ребенок не посещает общественного бассейна и родители занимаются с ним самостоятельно, то не стоит его оставлять без присмотра. Навыки раннего плавания нужно развивать, но внимательно следить за тем, чтобы не произошла неприятность.

3. Дети становятся увереннее.

Во время занятий ребенок взаимодействует с инструктором и другими детьми. Это позволяет развить чувство самоконтроля и заставляет бороться. Дети, которые занимаются по индивидуальной программе или с инструктором, прекрасно понимают, чего они хотят добиться.

Полезно плавание и тем, что ребенок легко адаптируется к любым условиям. Даже если он попадает в новые условия или в какую-то ситуацию, он с легкостью найдет выход.

4. Координация становится лучше

Груднички попадают в воду и начинают активно двигать ручками и ножками. Для недоношенных детей – это настоящее достижение. Также, малыши учатся держать равновесие.

Плавание влияет и на эмоциональное состояние. Ребенок пребывает в хорошем настроении и охотно идет на сближение.

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