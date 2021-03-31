Выгодно ли покупать машины в США?

Современные авторынки (особенно в странах бывшего Советского союза) переполнены поддержанными автомобилями. Где-то представлены авто из Европы, а где-то перепродают то, что привезено в страну было много лет назад. Но даже несмотря на то, что машин много, выбрать по сути не из нечего. Про цены лучше не говорить.
В последнее время все больше автолюбителей обращают внимание на компании, которые пригоняют авто из США https://columbauto.by/. Купить машину в Америке можно по приемлемой цене и в хорошем состоянии.
Американцы не знают, что такое авторынок. Также у них нет сайтов, где можно продать или купить авто. Зато у них есть специальные компании, где продажей занимается дилер. Устраивается аукцион, где каждый желающий может купить машину. Если авто находится в идеальном состоянии, то его отправят в автосалон.
Практически все дилеры работают в рамках закона. Конечно, есть и мошенники, но их очень мало. А вот те, кто дорожит своей репутацией, расскажут всю правду о машине и соберут все необходимые документы. Поэтому проблем на границе не будет, да и на родине ее можно будет быстро растаможить.
Достоинства
Преимуществ у покупки авто в США очень много. Обратить внимание стоит на следующие:
Американцы обязаны регулярно проходить техническое обслуживание. И если наблюдаются какие-то дефекты, то машину требуется ремонтировать. Чтобы не платить штраф (а в Америке они не маленькие) владельцы авто следят за своими машинами и содержат их в хорошем состоянии.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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