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Максим Аверин
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Выгодно ли покупать машины в США?

26 апреля 2021 08:53  [53]

Современные авторынки (особенно в странах бывшего Советского союза) переполнены поддержанными автомобилями. Где-то представлены авто из Европы, а где-то перепродают то, что привезено в страну было много лет назад. Но даже несмотря на то, что машин много, выбрать по сути не из нечего. Про цены лучше не говорить.

В последнее время все больше автолюбителей обращают внимание на компании, которые пригоняют авто из США https://columbauto.by/. Купить машину в Америке можно по приемлемой цене и в хорошем состоянии.

Американцы не знают, что такое авторынок. Также у них нет сайтов, где можно продать или купить авто. Зато у них есть специальные компании, где продажей занимается дилер. Устраивается аукцион, где каждый желающий может купить машину. Если авто находится в идеальном состоянии, то его отправят в автосалон.

Практически все дилеры работают в рамках закона. Конечно, есть и мошенники, но их очень мало. А вот те, кто дорожит своей репутацией, расскажут всю правду о машине и соберут все необходимые документы. Поэтому проблем на границе не будет, да и на родине ее можно будет быстро растаможить.

Достоинства

Преимуществ у покупки авто в США очень много. Обратить внимание стоит на следующие:

  1. Большой ассортимент. Б/у авто широко представлены на рынке США. Но разнообразные модели, в основном, доставляют именно в Европу, в другие страны привозят, но ассортимент не такой широкий;
  2. Низкая цена. В Европе эти машины стоят намного дороже. В США можно найти неплохие варианты и по приемлемой цене. Но это далеко не все. Компании, которые занимаются доставкой, предлагают лизинг, можно выбрать тариф на таможне и действительно выбрать, потому что предлагают самые разные варианты и с доступной ценой;
  3. Хорошая комплектация. Опять же, все дело в конкуренции. Производители машин давно привыкли к конкуренции. Они стараются выпускать на рынок те авто, которые могут конкурировать. Для того, чтобы привлечь внимание клиентов, машины укомплектовывают всем необходимым. Американские машины могут похвастаться отличной комплектацией. Обязательно есть кондиционер, салон удобный и кожаный, гидроусилитель и многое другое, что делает передвижение на такой машине удобным;
  4. Машины в хорошем состоянии. Климат США умеренный, а дороги находятся в отличном состоянии. Именно поэтому подвеска находится в хорошем состоянии. К тому же, сухой климат позволяет сохранить кузов в отличном состоянии. Если в Европе машины гниют, то американцы приезжают без коррозии.

Американцы обязаны регулярно проходить техническое обслуживание. И если наблюдаются какие-то дефекты, то машину требуется ремонтировать. Чтобы не платить штраф (а в Америке они не маленькие) владельцы авто следят за своими машинами и содержат их в хорошем состоянии.

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