Кевин Спейси опять оказался в центре скандала

Однажды попав под обвинения в домогательствах к своим коллегам по цеху, известный американский актер Кевин Спейси опять обвиняется в том же самом. На этот раз влиятельная американская газета The Hollywood Reporter сообщила о том, что актер в свое время домогался своих коллег, которые снимались с ним в сериале «Карточный домик». Эта новость стала одной из топовых сегодняшних статей на портале Вести, заинтересовав очень многих, и в первую очередь поклонников актера и всего сериала в целом.

На сегодняшний момент именитый актер, известный не только по этому, но и по многим другим голливудским блокбастерам, судится с компанией, которая ранее выступала в качестве его работодателя – ее название Media Rights Capital. Именно эта организация еще два года назад, в самом начале 2019 года, подала иск против актера. В иске была указана внушительная сумма – десятки миллионов долларов. Спейси должен был их заплатить студии, поскольку последняя понесла потери в связи с тем скандалом, который разразился вокруг актера.

Но он (а точнее, его адвокаты) не растерялись. В результате возник встречный иск. В нем Спейси заявлял: не он должен Media Rights Capital, а сама компания должна денег ему! В 2017 году, когда было выдвинуто первоначальное обвинение против актера, MRC перестала выплачивать причитающиеся знаменитости гонорары, хотя об этом нет ни одной строчки в контракте, подписанном между ним и представителем студии.

Когда состоялся суд, туда было приглашено несколько свидетелей, которые присутствовали на съемочной площадке сериала. Многие из них заявили, что Спейси (который, как известно поклонникам и простым зрителям сериала, играет там главную роль) вел себя, что называется, «как хищник». Многие заявляют о том, что Спейси проявлял интерес к молодому актеру, который хотел попасть в сериал, для чего пригласил его в свой номер. Когда же актер получил решительный отказ, это не заставило его отказаться от первоначальных планов: он все равно продолжал трогать своего молодого коллегу, а также предпринимал такие же самые действия по отношению к помощнику продюсера.

Это не единственный случай, когда вину актера подтверждают многочисленные свидетели. Заявитель, желающий остаться неизвестным, подал на актера в суд, заявив, что последний изнасиловал его много лет назад. В тот момент заявителю было всего лишь 14 лет. Все это можно было бы считать домыслами, однако уже на сегодняшний день имеется порядка полутора десятков человек, которые дали обвинения против Кевина Спейси. Теперь его дальнейшая судьба в руках справедливой Фемиды.

Источник новости https://vesti.ua/

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