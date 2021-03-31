Глеб Никитин призвал нижегородцев участвовать в выборе общественных пространств Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев участвовать в выборе общественных пространств для благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом заявил губернатор региона.

Он напомнил, что голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем могут принять участие жители 19 городов и поселков области с населением больше 20 тысяч человек.

Всего на рейтинговое голосование выставлены 133 общественных пространства.

"У жителей есть выбор: они могут проголосовать на сайте, в режиме оффлайн при помощи волонтеров, которые работают в пунктах для голосования, а также через портал госуслуг. Я уже протестировал онлайн-голосование. Все очень просто, понятно и удобно", - рассказал Глеб Никитин.

Он отметил, что на выбор предложены общественные территории, которые действительно очень важны для жителей.

"Голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" у нас проходит ежегодно, с 2019-го. Наш опыт использования сайта "Голос За" и технические решения взяло на вооружение правительство РФ при создании федеральной платформы для голосования", - добавил губернатор Нижегородской области.

Для регистрации на сайте нужно подтверждение номера телефона через СМС. После этого представится возможность изучить концепции благоустройства и выбрать из списка одну общественную территорию, которая, по мнению участвующего в голосовании, должна быть благоустроена в первую очередь.

Нижегородцы, у которых возникают проблемы с доступом в интернет, могут воспользоваться оффлайн-пунктами для голосования. Жителям здесь помогают волонтеры.