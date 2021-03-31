инвест-проект
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Политика
26 апреля 2021 13:23  [104] Глеб Никитин и Алексей Текслер провели рабочую встречу в Челябинске
24 апреля 2021 18:43  [320] Нижегородская область реализует три программы инициативного бюджетирования
24 апреля 2021 13:30  [907] Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин приняли участие в закладке капсулы на месте строящегося духовно-просветительского центра в Дивееве
23 апреля 2021 18:45  [1556] Эксперт-мониторинг событий 19 – 23 апреля 2021 года от АНО "Минин-центр"
23 апреля 2021 18:32  [273] "Единая Россия" обсудит предвыборную программу с жителями регионов и экспертами
23 апреля 2021 16:24  [1027] Суд отправил директора депкультуры нижегородской мэрии Романа Беагона под домашний арест
23 апреля 2021 12:40  [1052] "Дом правительства" в нижегородском Кремле планируют достроить к 2023 году
22 апреля 2021 18:17  [317] "Власть постепенно вырабатывает методику работы с протестами", - Александр Прудник
22 апреля 2021 17:49  [360] "Массовыми эти акции уже не будут", - Андрей Полеводин
22 апреля 2021 16:11  [317] Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по активности подачи заявок на конкурс "Лидеры России"
Политика

Глеб Никитин и Алексей Текслер провели рабочую встречу в Челябинске

26 апреля 2021 13:23  [104] Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Челябинской области Алексей Текслер провели рабочую встречу в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, в ходе прошедшей 26 апреля встречи обсуждалось расширение сотрудничества регионов по различным направлениям.

По словам Глеба Никитина, с момента подписания соглашения между правительствами регионов в 2018 году во взаимодействии наблюдаются только положительные тенденции.

"Это характеризуется растущим товарооборотом, что говорит об интенсификации межрегионального сотрудничества и взаимном интересе. Одним из основных направлений сотрудничества является также экологическая повестка", - заявил Глеб Никитин.

В ходе встречи Алексей Текслер отметил, что экологический вопрос является одним из самых важных для региона, а область готова делиться накопленным опытом.

Глеб Никитин отметил в ходе встречи, что для Нижегородской области важен опыт Южного Урала в выстраивании системы мониторинга атмосферного воздуха.

Помимо вопросов экологии обсуждалось и сотрудничество на промышленном уровне. Так, глава Нижегородской области заметил, что основополагающим направлением на данный момент является металлургия.

По словам Глеба Никитина, у региона есть определенная заинтересованность в программах модернизации металлургических предприятий, реконструкции действующих нефтеперерабатывающих мощностей, организации поставок полимерных композиционных материалов.

В заключение встречи он пригласил Алексея Текслера стать почетным гостем предстоящих праздничных мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода. Глава Челябинской области в свою очередь это приглашание принял.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph