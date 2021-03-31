Глеб Никитин и Алексей Текслер провели рабочую встречу в Челябинске Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Челябинской области Алексей Текслер провели рабочую встречу в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Согласно информации, в ходе прошедшей 26 апреля встречи обсуждалось расширение сотрудничества регионов по различным направлениям.

По словам Глеба Никитина, с момента подписания соглашения между правительствами регионов в 2018 году во взаимодействии наблюдаются только положительные тенденции.

"Это характеризуется растущим товарооборотом, что говорит об интенсификации межрегионального сотрудничества и взаимном интересе. Одним из основных направлений сотрудничества является также экологическая повестка", - заявил Глеб Никитин.

В ходе встречи Алексей Текслер отметил, что экологический вопрос является одним из самых важных для региона, а область готова делиться накопленным опытом.

Глеб Никитин отметил в ходе встречи, что для Нижегородской области важен опыт Южного Урала в выстраивании системы мониторинга атмосферного воздуха.

Помимо вопросов экологии обсуждалось и сотрудничество на промышленном уровне. Так, глава Нижегородской области заметил, что основополагающим направлением на данный момент является металлургия.

По словам Глеба Никитина, у региона есть определенная заинтересованность в программах модернизации металлургических предприятий, реконструкции действующих нефтеперерабатывающих мощностей, организации поставок полимерных композиционных материалов.

В заключение встречи он пригласил Алексея Текслера стать почетным гостем предстоящих праздничных мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода. Глава Челябинской области в свою очередь это приглашание принял.