Более 20 км дорог отремонтируют в Городецком районе по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Пять участков дорог общей протяженностью более 23 км отремонтируют в Городецком районе в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стоимость работ составит почти 370 млн рублей.

В пресс-службе пояснили, что специалисты Главного управления автомобильных дорог (ГУАД) Нижегородской области проверили все участки, находящиеся на гарантии после ремонта по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В подавляющем большинстве случаев дороги "перезимовали" хорошо. Редкие и, в основном, незначительные дефекты подрядчики устранят в рамках гарантийных обязательств.

"Проверке дорог, находящихся на гарантии, мы уделяем особое внимание. Во-первых, это экономия денежных средств, поскольку такие дефекты подрядчик устраняет за свой счет. Во-вторых, ремонтная кампания по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" спланирована таким образом, что за несколько лет мы поэтапно приводим в нормативное состояние протяженные дороги, связывающие районные центры. Важно, чтобы к моменту окончания работ на очередном участке предыдущие сохранили качество покрытия", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

К примеру, участок дороги - "Городец - Зиняки - Кантаурово", которая ведет от Городца к трассе Нижний Новгород - Шахунья – Киров, был отремонтирован по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2020 году. Еще два участка - в Городецком и Борском районах - стоят в плане ремонта на этот год. Таким образом, летом вся дорога будет приведена в нормативное состояние. Это важно как с точки зрения обеспечения безопасности, так и туристической привлекательности региона. Как сообщалось ранее, этим летом в Городце пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 800-летию со дня рождения князя Александр Невского, в связи с чем ожидается большой поток туристов из разных уголков страны.

Стоит добавить, что предыдущий ремонт дороги здесь проводился еще в 2004 году, поэтому необходимость обновления дорожного полотна, действительно, назрела.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. Новый асфальт и разметка, освещение и "умные" системы контроля трафика - все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".