Как выбрать твердотопливный котел?

Не все жители нашей страны могут похвастаться центральным отоплением. Оно функционирует в больших городах, а вот владельцам частных домов нужно как-то выкручиваться из ситуации. Не во всех регионах есть газ, да и частые перебои с электричеством могут стать серьезной проблемой. Твердотопливные котлы помогут справиться со сложной ситуацией и нагреть свое жилище.

Подобные котлы появились не так давно, но уже многие оценили их по достоинству. Такой котел позволяет создать собственную систему отопления. Но самым главным достоинством считается то, что он экономичен (если сравнивать с другими видами отопления).

Котлы, которые функционируют на твердом топливе, многие используют как дополнительный источник тепла, в том случае, если будет отключен газ, например. Для того, чтобы его запустить, нужно заранее приготовить топливо. В качестве топлива могут выступать дрова, пеллеты, опилки и уголь.

Такие котлы большие и, желательно, для них выделять отдельную комнату-котельную. К тому же, нужно следить за тем, чтобы топливо не заканчивалось. Топливо нужно подкидывать постоянно, чтобы огонь не затух.

Несмотря на то, что ежегодно появляются новые виды котлов, конкурировать с твердотопливным не может никто.

Твердотопливные котлы считаются универсальными, потому что можно использовать разные виды топлива. Но многие думают, что вид топлива никаким образом не влияет на мощность. Специалисты считают, что если котел сделан правильно и отвечает всем заявленным нормам, то выбор топлива никаким образом не повлияет на мощность.

Для дома стоит приобретать котел, который может работать с разными видами топлива. Однако, производитель рекомендует отдавать предпочтение именно тому топливу, которое он указывает. Именно основное топливо позволяет добиться максимальной мощности. Например, если дрова или опилки будут влажными, то уровень мощности может упасть почти на 50%. Касается это и угля.

Перед тем, как отправиться за покупкой, стоит заранее определиться, будет ли котел выступать в роли дополнительного источника тепла или будет основным источником.

Если котел будет использоваться редко, то нужно позаботиться о том, чтобы его подключили правильно. Обязательно нужно обзавестись расширительным баком. Сделать все стоит сразу, чтобы потом не пришлось переделывать отопительную систему и устранять проблему.

Если планируется переходить на другой вид топлива, то стоит спросить у продавца-консультанта о возможности трансформации. Многие современные изделия можно с легкостью переделать под газ или электричество.

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