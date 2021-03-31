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Команды из Павлова и Арзамаса выиграли чемпионат "КЭС-БАСКЕТ"

26 апреля 2021 15:33  [63] Спорт

Команды из Павлова и Арзамаса выиграли чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, решающие матчи турнира прошли 23-24 апреля на площадке ФОК "Звезда" в Павлове.

В финале у девушек хозяйки арены – павловчанки обыграли соперниц из Автозаводского района Нижнего Новгорода. Бронзовые медали достались школьницам из Дзержинска. У юношей сборная Арзамаса оказалась сильнее соперников из Дзержинска. Третье место заняла команда Починковского района.

Самыми ценными игроками турнира признаны Мелитина Кузмичева (Павловский район) и Иван Самойлов (Арзамас).

В церемонии награждения победителей и призеров регионального чемпионата принял участие заместитель директора Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Кирюпин.

"Лига "КЭС-БАСКЕТ" – прекрасный инструмент для приобщения детей к спорту, ценностям здорового образа жизни. Очень важно, что игры продолжились и в 2021 году. В непростых условиях противоэпидемических ограничений организаторы сумели устроить для школьников настоящий спортивный праздник", – отметил он.

В региональном чемпионате ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Нижегородской области в этом году приняли участие 70 сборных команд школьников из 39 муниципальных образований региона. Победители турнира представят Нижегородскую область в финале чемпионата Приволжского федерального округа ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ", который состоится 3-7 мая в Ульяновске.

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ проводится с 2007 года. Генеральным спонсором проекта выступает ПАО "Т Плюс".

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Теги:
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