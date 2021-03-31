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Культура и отдых

Нижегородская область ожидает в 2021 году более 240 тысяч круизных туристов

26 апреля 2021 15:50  [62] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область ожидает в 2021 году более 240 тысяч туристов, которые воспользуются речными прогулками. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Круизные операторы уже начали сезон навигации. Мы рассчитываем, что при условии стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки круизный турпоток в регионе в 2021 году будет на уровне 240 тысяч человек. Многие круизные туроператоры разработали к 800-летию специальные предложения, которые уже вошли в программу туристического кешбэка. Нижний Новгород особенно красив с воды, уверен, что многие заходят увидеть город", - поделился Глеб Никитин.

По словам губернатора, планируется, что до 2024 года регион примет 472,2 тысяч туристов благодаря реализации круизных туров и речных прогулок.

"У нас запланирована большая работа по развитию речного туризма. Уже в этом году будет расширяться линейка пассажирских рейсов на судах на подводных крыльях "Валдай 45-Р", – добавил Глеб Никитин.

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев рассказал, что увеличить круизный турпоток планируется, развивая инфраструктуру.

"Для нас важно сформировать комфортные условия, как для туристов, так и для компаний, работающих на рынке речных круизов и экскурсионных программ. В этом году в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода будет модернизирована инфраструктура Нижневолжской набережной, в следующем мы приступим к развитию набережной Городца. В планах также - создание условий для круизов в Выксе, Дзержинске, городе Бор и других потенциальных круизных центрах области", – рассказал Сергей Яковлев.

Напомним, 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Развитие внутреннего туризма стало одной из ключевых тем обращения.

Как уже сообщалось, за первые два этапа программы по возврату средств за туры по России туристам выплатили более 11,4 млн рублей за поездки в Нижегородскую область. Всего в регионе по программе туристического кешбэка побывало более 4,3 тысячи человек со всей России. На данный момент идет третий этап программы по возврату средств за туры. Условия программы остались прежними: поездка от 3 дней/2 ночей; возврат 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию; оплата картой "Мир". Подробнее о программе – на сайте Федерального агентства по туризму.

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Теги:
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