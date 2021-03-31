Нижегородцам, прибывающим из-за рубежа, с 1 мая нужно сдавать два теста на COVID-19

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", в соответствии с которыми предусмотрена необходимость по прибытии из-за рубежа сдавать два ПЦР-теста на COVID-19.
"В указе уже была закреплена необходимость в течение трех дней после прибытия из-за рубежа сдать анализ на коронавирус. Сейчас изменились требования Роспотребнадзора, и мы привели текст указа в соответствие с ними – зафиксировали необходимость проведения второго тестирования", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
С сегодняшнего дня и до 1 мая два теста на коронавирус необходимо сдать тем, кто прибывает в Российскую Федерацию любым видом транспорта из Турции и Танзании. С 1 мая это требование распространяется на прибывающих из всех стран.
Повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР необходимо провести в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию РФ. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием должен составлять не менее суток. Результаты теста в обоих случаях следует загрузить на сайт госуслуг через специальную форму.
Ссылка на форму на сайте госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/400705/1.
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