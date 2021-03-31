Как выбрать телевизор?

Телевизор - это необходимая вещь в каждом доме. Чтобы правильно выбрать эту технику, стоит учесть множество нюансов.

Что учесть при приобретении телевизора?

При подборе телевизора стоит учесть следующие моменты:

Размер. Он будет зависеть от того, в какое место вы планируете поставить технику. Диагональ. Чем большим будет экран, тем более сильным окажется эффект. Оптимальной считается диагональ 1,2-2,5 метра. Однако, если у вас очень маленькая комната, приобретать телевизор со слишком большой диагональю не стоит. Смотреть с близкого расстояния его будет не очень комфортно. Разрешение. Чем более высоким окажется разрешение, тем ярче будет детализация картинки. Разрешение HD морально устарело. Оно встречается лишь в недорогих вариантах. Full HD еще используется, однако его постепенно вытесняет разрешение 4К. Технология матрицы. Изготовители проводят эксперименты с дисплеем в погоне за более реалистичным изображением. Сейчас можно приобрести телевизоры с матрицами следующих типов: LED, QLED, OLED. Технология LED основана на жидкокристаллической технологии. Это по сути LCD, но имеющий подсветку. Матрицы QLED считается более совершенным видом рассматриваемой выше технологии. OLED - это более новая технология, которая основана на светодиодах. Тип подсветки. Во всей технике, кроме OLED, применяется светодиодная подсветка. Производители устанавливают две технологии: Edge LED и Direct LED. В первой ситуации светодиоды размещаются по всему экрану. Во втором случае светодиоды располагаются за матрицей. Частота развертки. Этот параметр показывает изменение картинки за 1 секунду. ОС. Без ОС продают только самые недорогие телевизоры. Большинство современных ТВ работают на Smart платформе. Звук. Все телевизоры со встроенными динамиками имеют примерно одну и ту же громкость и качество звука. Однако не следует зацикливаться на числе динамиков. Ведь можно просто подключить дополнительные колонки, чтобы сделать звук лучше.

Также обратите внимание на специальные функции. Производители постоянно внедряют свежие технологии. Однако не все из них являются полезными. Например, модная когда-то технология 3D сегодня уже не используется в современных телевизорах. Curved display - это функция экрана с изогнутым форматом. Выглядит такой телевизор очень интересно, однако смотреть его с комфортом можно только тогда, когда вы сидите по центру. Приобрести телевизоры можно на сайте Zoodmall.

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