Арахис в глазури от производителя "Ягода же"

Кондитерская фабрика выпускает более 400 видов драже. Конфеты можно купить оптом начиная от 10.000 рублей. Для постоянных оптовых клиентов есть гибкая система скидок.
В каталоге интернет-магазина представлен большой ассортимент ореха в шоколаде. Кондитерская фабрика глазирует такие ореховые ядра, как: пекан, фисташки, семечки, кокос, кофе, арахис, фундук, кешью, кедровый орех и другое.
Выпускаются конфеты в шоколаде и фруктовой глазури. Разделяются орехи в глазури на виды: стандарт, премиум и люкс в шоколаде. Такие конфеты наделены полезными для мозговой деятельности свойствами. Очень часто их заказывают к празднику или простому домашнему чаепитию.
Арахис в глазури очень полезен для людей чьи профессии связанные с умственной нагрузкой. Орехи способны стимулировать мозговую деятельность. Поэтому многие крупные компании заказывают арахис большими партиями в офис, для своих сотрудников. Широкий ассортимент разных вкусов придет по душе любому сладкоежке.
Вы можете заказать орешки в глазури на детские праздники, свадьбу, день рождения, на юбилей, корпоративы и другие мероприятия.
Оптовые покупатели могут арахис в глазури купить в Москве с доставкой по всей России и СНГ. Сделать это можно с помощью интернет-магазина "Ягода же". На каждый товар есть сертификат качества. Соблюдаются все санитарные нормы, что говорит о пользе продукта.
Ассортимент интернет-магазина предлагает такие конфеты, как:
На сегодня, арахис в глазури является универсальным сладким продуктом. Любители сладкого покупают его к чаю, либо на праздники. Разноцветная глазурь с разными вкусами становится настоящим украшением на праздничном столе.
Готовка этих конфет подразумевает обжаривания арахиса и покрытия ореха специальной глазурью.
Яркая специфическая оболочка глазури способна поднять настроения. Изготавливается глазурь в большом ассортименте на любой вкус и цвет. Слой покрытия ядра ореха может быть тонким или толстым. Самая максимальная толщина глазури составляет - 5 мм.
Основные функции глазури:
Кондитерская технология изготовления конфет довольно проста. Плоды ядра обжариваются до золотистого цвета, их отделяют от шелухи. На небольшом огне масса глазури доводится до загустения. Орешки поливаются охлажденной глазурью и тщательно перемешиваются. Некоторые изделия сверху посыпаются сахарной пудрой или карамелью.
Для каждого вида ядра может применяться отдельная технология. В результате вы получаете хорошо прожаренный орех и сладкую хрустящую оболочку.
Изготавливается арахис в глазури в городе Москва. Доставка осуществляется по г. Москва и другие города России. Все сладкие изделия отбирают обученные эксперты по закупкам. Каждый оптовый заказ герметично упаковывается, проверяются сроки годности, чтобы товар приехал к вам в лучшем виде. Компания гарантирует контроль качества на каждую единицу.
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