Арахис в глазури от производителя "Ягода же"

Кондитерская фабрика выпускает более 400 видов драже. Конфеты можно купить оптом начиная от 10.000 рублей. Для постоянных оптовых клиентов есть гибкая система скидок.

В каталоге интернет-магазина представлен большой ассортимент ореха в шоколаде. Кондитерская фабрика глазирует такие ореховые ядра, как: пекан, фисташки, семечки, кокос, кофе, арахис, фундук, кешью, кедровый орех и другое.

Выпускаются конфеты в шоколаде и фруктовой глазури. Разделяются орехи в глазури на виды: стандарт, премиум и люкс в шоколаде. Такие конфеты наделены полезными для мозговой деятельности свойствами. Очень часто их заказывают к празднику или простому домашнему чаепитию.

Арахис в глазури очень полезен для людей чьи профессии связанные с умственной нагрузкой. Орехи способны стимулировать мозговую деятельность. Поэтому многие крупные компании заказывают арахис большими партиями в офис, для своих сотрудников. Широкий ассортимент разных вкусов придет по душе любому сладкоежке.

Вы можете заказать орешки в глазури на детские праздники, свадьбу, день рождения, на юбилей, корпоративы и другие мероприятия.

Оптовые покупатели могут арахис в глазури купить в Москве с доставкой по всей России и СНГ. Сделать это можно с помощью интернет-магазина "Ягода же". На каждый товар есть сертификат качества. Соблюдаются все санитарные нормы, что говорит о пользе продукта.

Ассортимент интернет-магазина предлагает такие конфеты, как:

арахис в шоколаде;

орехи в йогуртовой глазури;

орехи в молочно шоколадной глазури;

орехи в белой шоколадной глазури;

орехи в цветной шоколадной глазури.

Арахис в глазури

На сегодня, арахис в глазури является универсальным сладким продуктом. Любители сладкого покупают его к чаю, либо на праздники. Разноцветная глазурь с разными вкусами становится настоящим украшением на праздничном столе.

Готовка этих конфет подразумевает обжаривания арахиса и покрытия ореха специальной глазурью.

Основные преимущества глазури

Яркая специфическая оболочка глазури способна поднять настроения. Изготавливается глазурь в большом ассортименте на любой вкус и цвет. Слой покрытия ядра ореха может быть тонким или толстым. Самая максимальная толщина глазури составляет - 5 мм.

Основные функции глазури:

яркий привлекательный внешний вид;

хрустящее покрытие;

разнообразие вкусовых добавок.

Кондитерская технология изготовления конфет довольно проста. Плоды ядра обжариваются до золотистого цвета, их отделяют от шелухи. На небольшом огне масса глазури доводится до загустения. Орешки поливаются охлажденной глазурью и тщательно перемешиваются. Некоторые изделия сверху посыпаются сахарной пудрой или карамелью.

Для каждого вида ядра может применяться отдельная технология. В результате вы получаете хорошо прожаренный орех и сладкую хрустящую оболочку.

Онлайн сервис доставки арахиса в глазури от производителя "Ягода же"

Изготавливается арахис в глазури в городе Москва. Доставка осуществляется по г. Москва и другие города России. Все сладкие изделия отбирают обученные эксперты по закупкам. Каждый оптовый заказ герметично упаковывается, проверяются сроки годности, чтобы товар приехал к вам в лучшем виде. Компания гарантирует контроль качества на каждую единицу.

Для того, чтобы сделать заказ вам необходимо зарегистрироваться в интернет-магазине, и добавить товар в корзину. Зарегистрированным пользователям доступен прайс-лист, в котором вы увидите весь ассортимент конфет и цены на них. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете заказать бесплатный звонок, оформив заявку.

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