инвест-проект
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2021 15:17  [12] Нижегородский водоканал обновил автопарк спецтехники 41 машинами
27 апреля 2021 15:00  [139] Родители смогут присутствовать на выпускных в нижегородских детсадах
27 апреля 2021 14:53  [68] "ТНС энерго НН" предостерегает от несанкционированной замены электросчётчиков
27 апреля 2021 14:38  [178] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области
27 апреля 2021 14:32  [66] Более 14 тысяч нижегородцев за сутки проголосовали за объекты благоустройства на будущий год
27 апреля 2021 14:09  [103] Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 27 апреля
27 апреля 2021 13:40  [127] Около 6 тысяч IT - специалистов не хватает Нижегородской области
27 апреля 2021 13:32  [240] Майские праздники: Минтруд разъяснил порядок начисления зарплаты
27 апреля 2021 13:14  [167] Стало известно расписание электричек в Нижегородской области в майские праздники
27 апреля 2021 12:30  [135] Студенты российских вузов уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Общество

Более 14 тысяч нижегородцев за сутки проголосовали за объекты благоустройства на будущий год

27 апреля 2021 14:32  [66] Общество

Более 14 тысяч нижегородцев за сутки приняли участие в голосовании по выбору объектов благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2022 год. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, по данным на 12:00 27 апреля проголосовали 14 137 нижегородцев.

Напомним, что в голосовании могут принять участие жители 19 городов Нижегородской области с населением более 20 тысяч человек. Каждый, кому уже исполнилось 14 лет, может отдать голос за парк, сквер, бульвар или набережную в своем населенном пункте.

Общественные пространства, набравшие большинство голосов, будут включены в программу благоустройства на 2022 год.

Тем, кто уже принимал участие в голосовании на сайте golosza.ru, нужно только подтвердить номер телефона по СМС, а потом выбрать понравившийся проект.

Нижегородцы, у которых возникают проблемы с доступом в интернет, могут воспользоваться оффлайн-пунктами для голосования. Там жителям в них помогают волонтеры.

Как ранее сообщал Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в минувшем году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство фкгс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph