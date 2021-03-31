Более 14 тысяч нижегородцев за сутки проголосовали за объекты благоустройства на будущий год Общество

Более 14 тысяч нижегородцев за сутки приняли участие в голосовании по выбору объектов благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2022 год. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, по данным на 12:00 27 апреля проголосовали 14 137 нижегородцев.

Напомним, что в голосовании могут принять участие жители 19 городов Нижегородской области с населением более 20 тысяч человек. Каждый, кому уже исполнилось 14 лет, может отдать голос за парк, сквер, бульвар или набережную в своем населенном пункте.

Общественные пространства, набравшие большинство голосов, будут включены в программу благоустройства на 2022 год.

Тем, кто уже принимал участие в голосовании на сайте golosza.ru, нужно только подтвердить номер телефона по СМС, а потом выбрать понравившийся проект.

Нижегородцы, у которых возникают проблемы с доступом в интернет, могут воспользоваться оффлайн-пунктами для голосования. Там жителям в них помогают волонтеры.

Как ранее сообщал Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в минувшем году.