Парковка около школы №30 в Нижнем Новгороде будет запрещена Общество

Фото: МКУ "Центр организации дорожного движения"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковка около школы №30 в Нижнем Новгороде будет запрещена. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

Согласно информации, с 17 мая на участке дороги в районе дома №3 по улице Донецкой будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.

Ранее с такими просьбами выступали нижегородцы.

Дорожный знак будет установлен перед нерегулируемым пешеходным переходом для того, чтобы дети и взрослые, которые переходят дорогу, могли видеть действия водителей транспортных средств, а автомобилисты в свою очередь могли вовремя заметить детей и остановиться.