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Общество

Парковка около школы №30 в Нижнем Новгороде будет запрещена

27 апреля 2021 16:00  [79] Общество

Фото: МКУ "Центр организации дорожного движения"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковка около школы №30 в Нижнем Новгороде будет запрещена. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

Согласно информации, с 17 мая на участке дороги в районе дома №3 по улице Донецкой будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.

Ранее с такими просьбами выступали нижегородцы.

Дорожный знак будет установлен перед нерегулируемым пешеходным переходом для того, чтобы дети и взрослые, которые переходят дорогу, могли видеть действия водителей транспортных средств, а автомобилисты в свою очередь могли вовремя заметить детей и остановиться.

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Теги:
движение Транспорт
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