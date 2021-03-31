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Парковка около школы №30 в Нижнем Новгороде будет запрещена. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".
Согласно информации, с 17 мая на участке дороги в районе дома №3 по улице Донецкой будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.
Ранее с такими просьбами выступали нижегородцы.
Дорожный знак будет установлен перед нерегулируемым пешеходным переходом для того, чтобы дети и взрослые, которые переходят дорогу, могли видеть действия водителей транспортных средств, а автомобилисты в свою очередь могли вовремя заметить детей и остановиться.
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