Гороскоп на 2022 год для Стрельца

Принято считать, что с наступлением Нового года жизнь может кардинально измениться. А некоторые ждут абсолютно этого момента как чуда. Но что же на самом деле ждёт представителей зодиакального знака Стрелец в 2022 году? Перемены на работе? Встреча со второй половинкой? Или проблемы со здоровьем? Давайте разберёмся.

Год Водяного Тигра для Стрельца

2022 год — это год чёрного Водяного Тигра. Это — умное, но расчетливое животное китайского зодиака. Стихия — вода: для неё характерно долго накапливаться, а затем потоком обрушиться. Цвет года - чёрный, а это — символ знаний. Стрельцам год подарит прекрасную возможность для развития и получения новых навыков и знаний. А также для их демонстрации. Окружающие будут удивлены талантом Стрельца. Предстоит провести колоссальную работу по переоценке ценностей. Год Тигра поможет избавиться от ненужного мусора в голове и прекрасно подойдёт для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Удача буквально находится в собственных руках, работайте над собой и развивайте таланты.

Жизнь будет бить ключом. Но, как следствие — мало свободного времени. Об отдыхе в год Водяного Тигра можно практически забыть. Тут уже каждый Стрелец сам решает: сдаться и получить при этом заслуженный отдых, или же следовать своим амбициям и стать первым во всём. Во втором же случае стоит позабыть про спокойствие. Отсутствие отдыха негативно повлияет на здоровье. Но Водяной Тигр сделает жизнь Стрельцов интересной во всех сферах деятельности. Ждать можно как взлётов, так и падений.

Любовный гороскоп на 2022 год для Стрельца

Любовный гороскоп на 2022 год для Стрельца предполагает очень эмоциональный период. Ожидается целая буря разнообразных эмоций и переживаний во взаимоотношениях. Нужная встреча ожидается примерно в середине февраля. Она поможет оживить романтические чувства. Встречаться придётся скорее недолго. Отношения закончатся также быстро как начались. Стоит лучше присматриваться к партнёру и хорошо подумать, прежде чем совершать серьёзный шаг в своей жизни. Но уже в конце мая 2022 года можно загадывать те самые чувства, пропитанные искренностью. Одинокие Стрельцы смогут завязать отношения, наполненные гармонией и близостью. Ценные качества, которых по-настоящему не хватало в прошлом. Подобные встречи в дальнейшем могут закончиться браком и есть вероятность, что уже в ноябре или декабре.

Стрелец — представитель доминантного знака и привык быть главным. Такое поведение не всегда нравится противоположному полу. Важное правило, которому стоит придерживаться Стрельцам — это не навязывать свою точку зрения, а также забыть об излишнем контроле. Семейным Стрельцам в октябре предстоят конфликты из-за материальной составляющей. Ссоры могут быть настолько сильными, примерно на грани разрыва. В целом год полосатого хищника способен принести и разлад в интимной сфере. Отчаиваться не стоит. На ум придёт попробовать что-то новое — эксперименты. Не стоит переусердствовать с разнообразием. Стремление к новизне не принесёт столько удовольствия сколько ожидается.

Гороскоп работы для Стрельца на 2022 год

Гороскоп работы для Стрельца на 2022 год как никогда показывает, что большинство представителей знака наконец-то получат руководящие позиции или же будут заняты индивидуальной работой. Совершенно не потерпят над собой давления, ни физического, ни психологического, Стрельцы знают своё место. В 2022 году можно браться за любую работу, но успехов стоит ждать только от крупных проектов. Они принесут хороший финансовый достаток. Благодаря долгой работе над крупным проектом будет предоставлена возможность расширения собственного дела. Кропотливая работа откроет путь в светлое будущее, старые проекты возобновятся. Не исключено, что благодаря помощи влиятельный покровителей или зарубежным связям.

Март, апрель и май будут очень продуктивными. А вот осенний период не будет столь удачен, хотя амбиции и напор Стрельца никуда не денутся. Частникам или рабочим государственных предприятий выпадет уникальный шанс, которым просто необходимо воспользоваться. Руководство может заметить старания Стрельца. Поэтому, чтобы стать лидером необходимо доказать своё мастерство и выполнять работу качественно. Только при этом условии в 2022 году можно ждать успеха. В качестве похвалы ожидается финансовое вознаграждение. Май и июнь — отличное время для начинаний. Если же на настоящем рабочем месте уже долгое время не удаётся добиться подъёма, то стоит уходить. Гороскоп не видит для такого шага преград. Наоборот, правильное действие поможет отыскать верный путь.

Финансовый гороскоп на 2022 год для Стрельца

Финансовый гороскоп на 2022 год для Стрельца рекомендует не забывать о таких чертах характера, как прагматичность и осмотрительность. Ещё с 2021 года существует напряжённость и сохранится она до середины января 2022 года. Стрельцам могут навязать проекты, которые не принесут никакой пользы. Но коварство предложений в том, что от них почти невозможно отказаться. Появится желание сменить имидж. На новый образ неожиданно уйдёт много денег. Тщательно продумайте как сделать красиво и не очень затратно. Остерегайтесь необдуманных поступков и стремитесь к экономности. Лучше накопить определенную сумму, но потратить её разумно. Тем более существуют вероятность, что большая денег понадобится уже в конце года.

Осень 2022 года — отличная пора для крупных покупок. Можно не бояться тратить деньги на бытовую технику. Они будут удачными. Стрельцам стоит быть терпеливее к требованиям окружающей действительности и к мнению других людей. Особенно к коллегам, с которыми запланированы общие проекты. Для реализации экономических целей важна терпеливость, Стрельцам предстоит вспомнить свои обязанности. К середине лета возможны бурные дискуссии с коллегами по работе. Экономические решения будут обдумываться снова и снова из-за страха потери денег.

Гороскоп здоровья Стрельца в 2022 году

Гороскоп здоровья для Стрельца в 2022 году предполагает хорошее самочувствие. Если хотя бы немного следить за своим организмом, то получится избежать большинства недугов и проблем. Самочувствие удовлетворительное, физические способности на уровне. Планета Уран поможет в неприятных ситуациях, которые могут возникнуть. Однако злоупотребление пищей в дальнейшем может повлечь проблемы с желудочно-кишечным трактом. Весна способна пробудить желание быть ближе к природе. Ежедневные прогулки на свежем воздухе укрепят иммунитет. Железное здоровье имеется далеко не у всех представителей этого знака. К некоторым Стрельцам простуда будет буквально липнуть. Однако хронические заболевания не должны доставлять беспокойства. Если не сидеть на месте — то всегда будет отличное настроение. Движение — это жизнь.

Летом стоит проводить профилактические мероприятия, потому что стрессов избежать не получится. Нужно стараться по-философски относиться к сложным ситуациям и не воспринимать всё близко к сердцу. В течение всего 2022 года чаще бывайте на улице и не забывать про уединение. Время, проведённое с самим собой поможет успокоить напряжённое эмоциональное состояние. Уединение — станет лучшим способ, чтобы уравновесить расшатанную нервную систему. Под конец 2022 года нельзя допускать излишеств в жирной еде, вредных напитках и в целом, стоит избавляться от вредных привычек. Каждая из этих составляющих может сильно повлиять на здоровье. Поэтому здоровый образ жизни будет как никогда необходим.

Источники:

https://fr.astrologyk.com/horoscope/annee/sagittaire

https://fr.astrologyk.com/horoscope/travail/annee/sagittaire

https://fr.astrologyk.com/horoscope/sante/annee/sagittaire

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