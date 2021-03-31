инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Новости партнеров

Как получить кредит?

27 апреля 2021 16:11  [58]

Сегодня в столице количество предложений по выдаче кредитов зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы. Нужно только захотеть получить деньги, оставить заявку на сайте – и буквально в следующий момент с Вами свяжется кредит 24 - кредитный брокер в Москве.

Каждый из них предлагает самые выгодные условия для того, чтобы привлечь Вас в качестве своего нового кредитора. О каких же преимуществах для потенциальных заемщиков идет речь?

  1. получение денег в течение часа с момента получения одобрения;
  2. низкий уровень процентной ставки – например, взять кредит наличными пенсионеру можно под 5,9% годовых (согласитесь, это вполне доступно; эта ставка минимальна, реально она может быть чуть выше, об этом тоже стоит помнить);
  3. какой бы ни была Ваша кредитная история, даже если в ней есть явные промахи, можно найти организацию, которая равно поверит Вам и одобрит запрашиваемую Вами сумму (конечно, в этом случае процентная ставка будет чуть выше, поскольку кредитная организация берет на себя повышенные риски);
  4. можно не платить страховку (это позволит сэкономить солидную сумму, которую нужно выплатить еще до момента получения кредита);
  5. получить кредит можно на карту практически любого российского банка (их в списке уважающих себя микрофинансовых организаций больше полусотни);
  6. практически 100%-ная вероятность того, что Вам одобрят кредит.

Конечно, претендовать на большую сумму займа и при этом с низкой процентной ставкой могут те, у кого есть что передать в залог микрофинансовой организации, выдающей кредит. Так что, если нужен кредит под залог комнаты в Москве, это будут гораздо более выгодные условия, чем в случае, если Вам нечего использовать в качестве первоначального залога.

Сегодня оформить кредит можно, не выходя из дома, просто отвлекшись на пару минут от просмотра любимого фильма. Оставить заявку можно в любое время дня и ночи, что тоже очень удобно – иногда деньги могут потребоваться очень срочно, буквально среди ночи. И когда имеется возможность получить одобрение прямо сейчас, через короткий промежуток времени получить их на банковскую карту, а с началом нового дня начинать тратить по назначению, согласитесь, это очень и очень привлекает. Главное, чтобы Вы понимали, каким образом будете отдавать потраченные средства, иначе можно лишиться и залога, и основательно испортить себе кредитную историю. Тогда в следующий раз Вам точно нужно будет доказывать свою платежеспособность.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph