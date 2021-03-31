Как получить кредит?

Сегодня в столице количество предложений по выдаче кредитов зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы. Нужно только захотеть получить деньги, оставить заявку на сайте – и буквально в следующий момент с Вами свяжется кредит 24 - кредитный брокер в Москве.

Каждый из них предлагает самые выгодные условия для того, чтобы привлечь Вас в качестве своего нового кредитора. О каких же преимуществах для потенциальных заемщиков идет речь?

получение денег в течение часа с момента получения одобрения; низкий уровень процентной ставки – например, взять кредит наличными пенсионеру можно под 5,9% годовых (согласитесь, это вполне доступно; эта ставка минимальна, реально она может быть чуть выше, об этом тоже стоит помнить); какой бы ни была Ваша кредитная история, даже если в ней есть явные промахи, можно найти организацию, которая равно поверит Вам и одобрит запрашиваемую Вами сумму (конечно, в этом случае процентная ставка будет чуть выше, поскольку кредитная организация берет на себя повышенные риски); можно не платить страховку (это позволит сэкономить солидную сумму, которую нужно выплатить еще до момента получения кредита); получить кредит можно на карту практически любого российского банка (их в списке уважающих себя микрофинансовых организаций больше полусотни); практически 100%-ная вероятность того, что Вам одобрят кредит.

Конечно, претендовать на большую сумму займа и при этом с низкой процентной ставкой могут те, у кого есть что передать в залог микрофинансовой организации, выдающей кредит. Так что, если нужен кредит под залог комнаты в Москве, это будут гораздо более выгодные условия, чем в случае, если Вам нечего использовать в качестве первоначального залога.

Сегодня оформить кредит можно, не выходя из дома, просто отвлекшись на пару минут от просмотра любимого фильма. Оставить заявку можно в любое время дня и ночи, что тоже очень удобно – иногда деньги могут потребоваться очень срочно, буквально среди ночи. И когда имеется возможность получить одобрение прямо сейчас, через короткий промежуток времени получить их на банковскую карту, а с началом нового дня начинать тратить по назначению, согласитесь, это очень и очень привлекает. Главное, чтобы Вы понимали, каким образом будете отдавать потраченные средства, иначе можно лишиться и залога, и основательно испортить себе кредитную историю. Тогда в следующий раз Вам точно нужно будет доказывать свою платежеспособность.

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