Банк "Открытие" профинансировал создание первого в РФ производства мелованного картона Бизнес

Объем инвестиций банка "Открытие" в создание промышленного производства первого российского мелованного коробочного картона составил 25 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Комплекс построен в городе Краснокамске Пермского края на площадях ГК "КАМА". Проектная мощность производства составляет 220 тысяч тонн мелованного коробочного картона (FBB) в год. Это позволит заместить до половины российского импорта такой продукции, а часть направить на экспорт.

Мелованный коробочный картон широко используется в производстве упаковки для фармацевтической промышленности, пищевой продукции, косметики и табачных изделий.

"Как акционер мы рады видеть развитие этого современного и экологичного производства. Этот уникальный для России проект станет одним из ключевых предприятий Пермского края и откроет новое экспортное направление для страны. Уверен, что комбинат ждет большое будущее, и он войдет в число самых успешных и технологичных проектов российской промышленности", - сказал президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Общая площадь новых производственных корпусов превышает 100 тысяч квадратных метров, а количество созданных рабочих мест превысило 400. Ключевым поставщиком оборудования выступил концерн Andritz AG.

"Этот проект без преувеличения амбициозен и для компании, и для отечественной индустрии производства бумаги в целом. Здесь использована самая современная технология FBB, аналогов которой пока нет в стране. При этом уровень конкуренции со стороны европейских производителей чрезвычайно высок – предстоит хорошо потрудиться, чтобы завоевать рынок", - прокомментировал председатель совета директоров ГК "КАМА" Вячеслав Воробьев.

"Конечно радует, что "КАМА" обладает тремя главными составляющими успеха: во-первых, наилучшие доступные технологии, способные дать качество лучшего мирового уровня, и продуманная стратегия рыночного продвижения, основанная на импортозамещении и собственном экспорте. Во-вторых, грамотная производственная стратегия, призванная дать эффективное управление себестоимостью и отличную экономику. И в-третьих, пожалуй, главное – сильная профессиональная команда, способная успешно решить эти сложные задачи. Мы уверены в устойчивом успехе и долгосрочной перспективе нового бизнеса", - добавил он.

"К работе над проектом на нашем предприятии привлечены высококвалифицированные российские и иностранные специалисты. Опыт каждого члена команды, слаженная работа, позволили нам безопасно и в срок пройти все этапы строительно-монтажных работ. В соответствии с графиком мы перешли к комплексному пуску оборудования. Нами достигнута важнейшая веха этого процесса – получен первый картон. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал и принимает участие в этом амбициозном проекте!", - сказал в свою очередь генеральный директор предприятий ГК "КАМА" Владимир Дружков.