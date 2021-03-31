Награждение победителей конкурсов "Творчество против коррупции" и "Я - законодатель" состоялось в ЗС НО Общество

Торжественная церемония награждения победителей конкурсов, которые проводит Законодательное собрание Нижегородской области, состоялось 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В мероприятии приняла участие заместитель председателя ЗС НО Ольга Щетинина.

В ходе церемонии состоялось вручение дипломов участникам второго, финального, этапа и победителям шестого областного конкурса "Творчество против коррупции", в котором принимали участие учащиеся 9-11 классов, студенты, научно-педагогические работники, государственные и муниципальные служащие Нижегородской области.

"Творчество против коррупции" - это конкурс, который проводится Законодательным Собранием с 2015 года, его особенностью является практически полная свобода творчества.

"Конкурс направлен на поиск креативных решений, касающихся темы борьбы с коррупцией. Жюри предстоял очень сложный выбор, потому что мы видели и басни, написанные на этот счет, и стихи, и даже такие современные форматы как стенд-ап, видеоролики. Выбирать с каждым годом все труднее, так как в наших конкурсах принимает участие очень много талантливых людей", - рассказала Ольга Щетинина.

Также награды были вручены победителям конкурса творческих работ учащихся общеобразовательных организаций "Я – законодатель". Конкурс проводится Законодательным собранием с 2010 года, его целью является повышение правосознания и правовой грамотности молодежи, популяризация законодательной деятельности в молодежной среде.

На конкурс поступило 244 работы со всей Нижегородской области. Конкурсанты обращались к самым актуальным темам: конституционной реформе 2020 года, развитию системы дистанционного электронного голосования, а качество работ заслужило высокой оценки жюри.

"Конкурсы "Творчество против коррупции" и "Я - законодатель" стали настоящими брендами Законодательного собрания, а их проведение - нашей традицией. Оба конкурса проводятся по важным направлениям, связанным с борьбой с коррупционной деятельностью, совершенствованием законодательства Нижегородской области, оптимизацией работы парламента. Что особенно важно, идеи, которые мы прорабатываем по итогам конкурсов, действительно могут использоваться в работе законодательных органов власти", - сказала Ольга Щетинина.