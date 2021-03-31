инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 апреля 2021 18:41  [103] "Космические" игровые комплексы установят в ходе благоустройства сквера на пр. 70 лет Октября
27 апреля 2021 18:00  [90] Оперу "Град Китеж" покажут летом на площади перед Нижегородской ярмаркой
27 апреля 2021 17:43  [108] Номинированный на Грэмми дирижер Максим Емельянычев выступит в Александровском саду в июле
27 апреля 2021 17:00  [112] Коллекции Третьяковской галереи и Эрмитажа представят в НГХМ
27 апреля 2021 16:12  [549] Приглашенные звезды будут выступать на Нижневолжской набережной по субботам с середины июня
27 апреля 2021 10:58  [248] Группа IOWA выступит на фестивале "Арзамасский гусь"
26 апреля 2021 18:02  [560] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 26 апреля по 11 мая 2021 года
26 апреля 2021 15:50  [249] Нижегородская область ожидает в 2021 году более 240 тысяч круизных туристов
23 апреля 2021 17:39  [327] Стартовал новый сезон фестиваля "Театральное Приволжье"
23 апреля 2021 12:48  [411] Акция "Библионочь-2021" пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля
Культура и отдых

"Космические" игровые комплексы установят в ходе благоустройства сквера на пр. 70 лет Октября

27 апреля 2021 18:41  [103] Культура и отдых
Проект игрового комплекса

Проект игрового комплекса

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Игровые комплексы в "космическом" стиле установят в ходе благоустройства сквера на проспекте 70 лет Октября Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Элементы двух планируемых детских площадок - горки, качели, карусели, будут в виде ракет и летающих тарелок.

Концепция благоустройства сквера предполагает освобождение пространства перед церковью и установку двух игровых комплексов. При этом прежний игровой городок находится в удовлетворительном состоянии и его не планируют демонтировать.

Кроме того, на проспекте 70 лет Октября в ходе благоустройства предусмотрена замена покрытия пешеходных дорожек, организация велодорожки, замена системы освещения, организацию спортивной зоны с тренажерами, а также масштабное озеленение - в сквере будет посажено 146 деревьев и более пяти тысяч кустарников.

Благоустройство ведется в рамках программы "Формирование комфортной и городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в прошлом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили 33 парка и сквера, в этом году стоит задача обустроить еще 34 общественных пространства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Сквер Сормовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph