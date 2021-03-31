"Космические" игровые комплексы установят в ходе благоустройства сквера на пр. 70 лет Октября Культура и отдых

Проект игрового комплекса Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Игровые комплексы в "космическом" стиле установят в ходе благоустройства сквера на проспекте 70 лет Октября Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районной администрации.

Элементы двух планируемых детских площадок - горки, качели, карусели, будут в виде ракет и летающих тарелок.

Концепция благоустройства сквера предполагает освобождение пространства перед церковью и установку двух игровых комплексов. При этом прежний игровой городок находится в удовлетворительном состоянии и его не планируют демонтировать.

Кроме того, на проспекте 70 лет Октября в ходе благоустройства предусмотрена замена покрытия пешеходных дорожек, организация велодорожки, замена системы освещения, организацию спортивной зоны с тренажерами, а также масштабное озеленение - в сквере будет посажено 146 деревьев и более пяти тысяч кустарников.

Благоустройство ведется в рамках программы "Формирование комфортной и городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в прошлом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили 33 парка и сквера, в этом году стоит задача обустроить еще 34 общественных пространства.