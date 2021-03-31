Сотрудник РЖД в Арзамасе за взятки отключал электропитание участка ж/д дороги

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Суд признал бывшего главного инженера Арзамасской дистанции электроснабжения ОАО "РЖД" виновным в получении взяток в значительном размере за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Установлено, что осужденный неоднократно получал взятки от представителей ряда организаций, в том числе за временное отключение энергоснабжения участка железнодорожного пути и организацию "технологического окна" в интересах взяткодателя.
Кроме того, инженер без согласований и заключения гражданско-правовых договоров размещал на опорах линии электропередач оптоволоконный кабель взяткодателя, которым являлась телевещательная компания.
Сумма взяток с 2017 по 2019 годы превысила 600 тысяч рублей.
Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафом в размере 1,5 млн рублей.
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