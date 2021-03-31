"Сотрудникам скорой помощи Нижегородской области удалось спасти тысячи жизней", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работника скорой медицинской помощи.

"Ваш праздник - один из самых молодых в нашем календаре. Его появление напрямую связано с пандемией коронавируса. Достаточно вспомнить весну прошлого года: болезнь наступала стремительно, и первым барьером на ее пути стала именно служба скорой помощи. Решение президента России Владимира Путина учредить профессиональный праздник для сотрудников скорой говорит о безусловной значимости вашей профессии", - говорится в поздравлении.

"За последние годы в регионе было сделано немало для развития службы скорой помощи: обновлен парк автомобилей, успешно развивается санитарная авиация, закупается новое оборудование. В прошлом году бригады скорой помощи совершили более 950 тысяч результативных выездов - на 25 тысяч больше, чем в 2019 году. Считаю, что именно благодаря системе оказания неотложной помощи Россия достигла достойных результатов в борьбе с пандемией", - отмечается в поздравительной речи главы региона.

"Сотрудникам скорой помощи Нижегородской области удалось спасти тысячи жизней своими оперативными и профессиональными действиями. Впереди - новые задачи. Обязательно продолжится обновление автопарка. Об этом президент говорил в своем послании Федеральному собранию. Службе предстоит дальнейшая модернизация и цифровизация работы, внедрение передовых технологий", - сказал Глеб Никитин.

"Сердцем" скорой помощи всегда остаются люди. В этот праздник хочу поблагодарить всех вас за нелегкий труд. Желаю здоровья и благополучия. Пусть вас всегда окружают родные и близкие, а жизнь дарит много счастливых моментов", - резюмировал губернатор.