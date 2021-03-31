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Гражданство Мальты

28 апреля 2021 09:22  [28]

Мальта представляется чудесной страной с роскошными виллами и шикарными пляжами. Сюда любят приезжать на отдых знаменитости и миллионеры. Начиная с 2014 года состоятельным иностранцам стало доступно ускоренное оформление мальтийского паспорта через участие в программе для индивидуальных инвесторов.

В 2020 году программа MIIPA, дающая возможность получить гражданство за существенные капиталовложения в экономику страны, была полностью исчерпана. Далее расскажем, как в 2021 можно стать гражданином Мальты.

Гражданство Мальты – возможные варианты

Для россиян доступно четыре варианта получения мальтийского гражданства:

  • Воссоединение с семьей.

  • Заключение официального брака с гражданином Мальты.

  • Натурализация – стандартная процедура.

  • Натурализация за исключительный вклад в развитие Мальты.

Наиболее быстрый и удобный способ – это принять участие в государственной процедуре Maltese Exceptional Investor Naturalization (MEIN). Оформление статуса в этом случае займет от 12 до 36 месяцев. Длительность процесса зависит от варианта участия. Получить паспорт сможет успешный кандидат и члены его семьи – дети, муж (жена) и родители. В случае с обычными схемами, в ожидании гражданства можно провести от 5 до 18 лет.

Мальтийский паспорт в обмен на инвестиции

Мальтийская процедура привлекает состоятельных иностранцев тем, что дает возможность в короткие сроки получить гражданство Евросоюза. Но, чтобы стать гражданином Мальты, нужно быть действительно богатым человеком и иметь безупречную репутацию. Для получения статуса через 12 месяцев минимальные инвестиции должны составить 840 000 евро, через 36 месяцев – 690 000 евро.

Мальтийский паспорт, приобретенный через участие в процедуре MEIN, вызывает доверие, так как каждый кандидат проходит через многоступенчатую проверку на благонадежность.

Основные требования к каждому заявителю довольно жесткие. Власти Республики беспокоятся о сохранении идеальной репутации программы. Если иностранец пройдет проверку на соответствие условиям процедуры и выполнит инвестиционные обязательства, ему в положенный срок будет направлено приглашение на принесение присяги и получение свидетельства о натурализации.

Следует отметить, что ни одно другое из государств ЕС не использует похожей схемы. Здесь по упрощенной программе через капиталовложения в экономику можно приобрести только ВНЖ или ПМЖ (Греция, Испания, Португалия и другие). Экономическое гражданство, то есть оформление паспорта за существенные инвестиции в экономику страны, успешно практикуют только государства Карибского бассейна.

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