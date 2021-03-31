Как выбрать фрилансера?

В последнее время многие предприниматели для выполнения различных задач обращаются к фрилансерам. Фрилансеры - это специалисты, которые работают на себя. Некоторые фрилансеры выполняют работу качественно и ответственно. Однако среди исполнителей встречаются и недобросовестные. В этом случае заказчикам стоит научиться правильно выбирать исполнителей.

До того, как начать работать с фрилансером, стоит уяснить для себя, что фрилансер мотивирован в первую очередь заработком. Поэтому постарайтесь предложить специалисту достойную зарплату, которая бы заставляла его работать качественно и выполнять работу в срок.

Некоторые заказчики ищут фрилансеров преимущественно в своем регионе. Однако плюсом обращения к фрилансерам является именно то, что найти специалиста вы можете в любой точке России и даже мира. Вы можете сравнить цены, опыт различных специалистов и выбрать самого подходящего для себя.

До того, как отдать задачу фрилансеру, убедитесь в том, что он уже до этого успешно выполнял такие задачи. Если вы ищете дизайнера интернет-магазина, то выбирайте именно специалиста в этой области, а не просто дизайнера, который разрабатывает дизайн сайтов.

Внимательно ознакомьтесь с портфолио специалиста. Если вам понравились его работы, это говорит о том, что можно начинать сотрудничество. Если же вы не нашли ни одной привлекающей вас работы, не стоит надеяться на то, что дизайнер вдруг выполнит ваш заказ очень качественно.

Разбейте вашу задачу на несколько частей и выдавайте фрилансеру эти части поэтапно. Также поэтапно оплачивайте услуги. Так вы сможете взаимодействовать со специалистом, своевременно устранять ошибки.

Большинство фрилансеров не работают без предоплаты. Если специалист соглашается работать с отложенной оплатой труда, скорее всего, у него мало заказчиков. Это говорит о том, что он либо начинающий, либо не востребован. Обязательно изучите отзывы о фрилансере. Если вы нашли слишком много негативных отзывов, работать с таким специалистом не следует. Если вы нашли хорошего специалиста, который ответственно подходит к выполнению работы, станьте его постоянным клиентом.

Четко формулируйте задачу, указывайте нужный объем работы, сроки исполнения. В идеале лучше заключить договор с фрилансером. Тогда у вас не возникнет недопонимания с исполнителем. Работа будет выполнена точно в срок и в соответствии с вашими требованиями.

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