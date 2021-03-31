CyberForum – компьютерный форум программистов PHP

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PHP – широко используемый язык программирования для создания веб-приложений. С его помощью удается легко разрабатывать динамические веб-сайты. Это – серверный язык сценариев, с массой преимуществ. В результате он становится все более популярным во всем мире для разработчиков.

PHP легко устанавливается и используется. Подобная платформа с открытым исходным кодом отличается богатым функционалом. Существует масса причин для изучения языка PHP. Здесь стоит выделить простоту изучения и большое количество расширений – для расширения основных функциональных возможностей.

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