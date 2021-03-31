Тысяча нижегородцев получит памятный знак в честь 800-летия Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода приняла решение об учреждении памятного знака "800 лет городу Нижнему Новгороду". Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания думы 28 апреля 2021 года.

Памятный знак получат тысяча человек: 100 из них выберет председатель гордумы, 100 - глава Нижнего Новгорода, еще 800 будет определено по предложениям администраций районов города.

В Гордуме, администрации города, а также районных администрациях будут сформированы специальные комиссии, которые станут заниматься отбором кандидатур.

Согласно положению, памятным знаком будут поощрены люди, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода, внесшие значительный вклад в его развитие, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.

Вручение памятных знаков запланировано в рамках празднования 800-летия.

Окончательное решение о поощрении нижегородцев памятным знаком будет принято на заседании в июле.