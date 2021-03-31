инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
28 апреля 2021 14:02  [9] "Единая Россия" поздравила сотрудников скорой медпомощи с праздником
28 апреля 2021 13:48  [88] Тысяча нижегородцев получит памятный знак в честь 800-летия Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 13:23  [67] Участки под берегоукреплением Черниговской набережной передали в собственность Нижегородской области
28 апреля 2021 12:55  [131] Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода (список)
28 апреля 2021 12:54  [98] Горадминистрация пока не будет влиять на пассажирские перевозки в Нижнем Новгороде
28 апреля 2021 12:35  [84] Пешеходный мост над Зеленским съездом отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 12:20  [86] Пострадавшим при взрыве газа в доме села Маргуша предоставят новое жилье
28 апреля 2021 12:10  [1418] Мэрия ввела режим ЧС в Нижегородском районе из-за аварийного дома
28 апреля 2021 11:55  [140] Качество обучения в школах Нижнего Новгорода не ухудшилось на "дистанционке"
28 апреля 2021 11:03  [214] Свет временно отключили в 22 домах в Нижнем Новгороде
Общество

Тысяча нижегородцев получит памятный знак в честь 800-летия Нижнего Новгорода

28 апреля 2021 13:48  [88] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода приняла решение об учреждении памятного знака "800 лет городу Нижнему Новгороду". Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания думы 28 апреля 2021 года.

Памятный знак получат тысяча человек: 100 из них выберет председатель гордумы, 100 - глава Нижнего Новгорода, еще 800 будет определено по предложениям администраций районов города.

В Гордуме, администрации города, а также районных администрациях будут сформированы специальные комиссии, которые станут заниматься отбором кандидатур.

Согласно положению, памятным знаком будут поощрены люди, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода, внесшие значительный вклад в его развитие, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.
Вручение памятных знаков запланировано в рамках празднования 800-летия.

Окончательное решение о поощрении нижегородцев памятным знаком будет принято на заседании в июле.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Награждение Памятные даты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph