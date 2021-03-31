Глеб Никитин поблагодарил сотрудников скорой помощи в день их профессионального праздника Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил слова благодарности сотрудникам служб скорой помощи в профессиональный праздник, который отмечается в России 28 апреля.

"Год назад по инициативе президента России Владимира Путина было подписано постановление о праздновании Дня работника скорой медицинской помощи. Очень важно, что профессиональный праздник сотрудников скорой помощи учрежден именно в непростой год борьбы с пандемией", - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора, скорую медицинскую помощь жителям региона в 2020 году оказывали 1 154 выездные бригады.

"За минувший год специалисты совершили более 953 тысяч выездов к пациентам, что на 25 тысяч больше, чем в 2019 году. Именно служба скорой помощи одной из первых приняла на себя удар пандемии. Сотрудникам скорой помощи Нижегородской области удалось спасти тысячи жизней своими оперативными и профессиональными действиями. В этот праздник хочу поблагодарить всех вас за нелегкий труд. Желаю здоровья и благополучия. Пусть вас всегда окружают родные и близкие, а жизнь дарит много счастливых моментов!" - сказал губернатор Нижегородской области.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, заместитель губернатора Дмитрий Краснов, члены правительства Нижегородской области, руководители министерств и ведомств 28 апреля также поздравили персонал региональной службы скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

"В 2020 году каждый третий житель Нижегородской области обращался за скорой медицинской помощью. Бригады нижегородских фельдшеров и врачей доставляли людей в медицинские организации, на базе скорой медпомощи была развернута горячая линия регионального Минздрава, в экстренных случаях на помощь жителям приходила санитарная авиация", - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, благодаря санавиации из отдаленных уголков нашего региона в нижегородские больницы было доставлено 280 пациентов, в том числе 26 детей.

"Сегодня служба скорой медицинской помощи - это огромная семья высококвалифицированных специалистов, готовых круглосуточно оказывать помощь пациентам со стопроцентной самоотдачей", - добавил министр.

В 2020 году за счет средств федерального бюджета было приобретено 42 новых автомобиля скорой медицинской помощи, общий парк таких машин в регионе сейчас составляет 434 единицы.

По словам министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова, в начале пандемии очень важно было обеспечить регион и, в первую очередь, отделения скорой медицинской помощи средствами индивидуальной защиты, антисептиками, обеззараживателями воздуха.

"Нижегородским производителям удалось оперативно перепрофилироваться и начать выпуск востребованной продукции. Одним из самых заметных стал проект завода им. Г.И. Петровского по производству рециркуляторов. Предприятие, которое до этого работало исключительно в рамках выполнения гособоронзаказа, в кратчайшие сроки нашло для себя новую нишу в сфере выпуска гражданской продукции и вывело ее на рынок", - напомнил Максим Черкасов, который также участвовал в чествовании сотрудников службы скорой помощи в профессиональный праздник.

Он добавил, что на Горьковском заводе аппаратуры связи им. А.С. Попова в год пандемии наладили выпуск дезинфицирующих комплексов, которые предназначены для обеззараживания рабочего персонала и посетителей на входе в офисы, производственные и служебные помещения и представляет собой входную рамку с несколькими этапами дезинфекции. На реализацию этих проектов предприятия в максимально сжатые сроки смогли получить льготные займы федерального Фонда развития промышленности на 414 млн рублей. Новые производства открыли швейные и химические предприятия. Сегодня нижегородские предприятия при необходимости могут выпускать до 500 тысяч масок в месяц.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в Нижегородской области в составе службы скорой медпомощи работает 53 учреждения. Это 4 станции скорой медицинской помощи – в Нижнем Новгороде, Балахне, Городце и городе Бор, 2 больницы СМП – в Дзержинске и Арзамасе, 47 отделений СМП - в составе центральных районных больниц, служба скорой помощи Приволжского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России, а также 4 частные медорганизации, оказывающие скорую медицинскую помощь в Нижнем Новгороде в рамках системы ОМС.