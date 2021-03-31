Все о бесплатных флэш-играх

Бесплатные игры – это настоящая находка для пользователей, которая позволяет легко и приятно провести свободное время, разгрузить голову и забыть о повседневных заботах. Сегодня самыми популярными видами игр являются флэш-игры, а также развлечения на базе HTML-5. В статье мы подробно расскажем об играх такого рода, которые размещены на сайте https://adf.kiev.ua/.

Общая информация о флэш-играх

Флэш-игры – одно из популярных и увлекательных занятий с использованием Интернета. Они появились в 2000 году и сразу же смогли завоевать сердца многочисленных игроков, благодаря возможности играть бесплатно в режиме онлайн. К особенностям флэш-игр можно отнести следующие:

они могут работать на базе технологии Adobe Flash Player, которая доступна практически на каждом персональном компьютере;

игры имеют небольшой размер и подойдут даже для устаревших гаджетов, поскольку будут работать, не перегружая его;

приложения не нужно скачивать, забивая память, ведь играть можно непосредственно в браузере.

Вариантов флэш-проектов очень много, это значит, что каждый может выбрать игру для себя и насладиться процессом.

В чем отличие между флэш-играми и играми на HTML-5?

HTML-5 и флэш-игры регулярно противопоставляются друг другу. Часто можно также услышать, что HTML-5 уничтожило флэш-игры, но с правдой это имеет очень мало общего. И хотя действительно многое разработчики отказались от технологии Adobe Flash в пользу HTML-5, на ситуацию это никак не повлияло. Флэш-игр значительно больше, и они мирно сосуществуют с новыми наработками.

Главным отличием между двумя этими технологиями является необходимость использования сторонних программ для запуска игры. Если для запуска флэш-игр требуется наличие установленного Adobe Flash Player, то для второго вида ничего не нужно. В них без проблем можно играть онлайн без плагина.

Тем не менее, на сегодняшний день играть в онлайн-игры на базе Adobe Flash значительно приятнее, благодаря широкому разнообразию и наличию самых разных категорий. Такого количества развлечений на базе HTML-5 все еще нет.

Во что можно играть онлайн?

Каталог онлайн-игр на базе технологии Adobe Flash очень обширен, а значит, каждый играть в онлайн-игры, которые помогут скоротать ему время. Впечатляет игроков количество жанров, сюжетов и тем, возможность игр сочетать в себе несколько жанров. На большинстве сайтов под игрой можно найти информацию о правилах игры, основной информации об управлении.

На сегодняшний день на большинстве игорных сайтов доступны такие категории развлечений, в которые можно играть бесплатно:

экшн – категория динамичных игр, в которых игроку предстоит побеждать врагов, используя рефлексы и умение быстро принимать решения. Она включает в себя несколько подкатегорий: бои, стрелялки, игры на выживание, платформенные игры и другие;

квест – категория игр, где игрокам придется активировать свой ум для решения сложных запутанных задач и разгадки головоломок. К подкатегориям относятся РПГ, графические новеллы, поиск предметов;

симуляторы – категория игр, в которой вы можете попробовать жить другой жизнью и выполнять действия, которые не делаете в реальной жизни. Почувствуйте себя рок-звездой, знаменитым теннисистом, фермером или даже животным;

логические игры, которые включают в себя различные головоломки: выбраться из комнаты, решить логические задачи, выбраться из лабиринта;

стратегии – в этой категории вы можете управлять чем угодно: от небольшой кофейни до огромного фэнтезийного мира.

Бесплатные игры – настоящая находка для людей, которые устают на работе и хотят приятно провести время за любимой игрой. А бесплатные флэш-игры впечатлят вас разнообразием и заставят по-настоящему полюбить их. Переходите на сайте и познакомьтесь с их преимуществами на личном опыте!

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