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Общество

Почти 350 автобусных остановок заменят в Нижегородской области в этом году

29 апреля 2021 13:01  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 350 автобусных остановок заменят в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Согласно информации, работы по устройству автобусных остановок и замене автопавильонов будут выполнены до 30 сентября.

Обустройство коснется и пешеходных переходов. К 30 ноября планируется обновить 59 пешеходных переходов.

Помимо этого на 6 926 км автомобильных дорог будет нанесена горизонтальная дорожная разметка, как краской, так и термопластиком. Работы выполнят до 31 июля.

В Главном управлении автомобильных дорог особо отметили, что особое внимание в этом году уделят устройству наружного освещения. На эти цели из средств областного бюджета выделено 237,18 млн рублей.

В общей сложности на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения из средств областного бюджета выделено 774,4 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Дороги
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