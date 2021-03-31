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Общество

Глеб Никитин принял участие в акции "Диктант Победы"

29 апреля 2021 16:44  [60] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин 29 апреля принял участие в акции "Диктант Победы". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

"В этом году я уже во второй раз принимаю участие в акции. Это прекрасный повод обновить свои знания о Великой Отечественной войне, перечитать источники, историческую литературу. Получение и распространение объективной информации – лучший способ борьбы с искажением и фальсификацией истории. Об этом говорил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин", - поделился Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что интерес к акции постоянно растет. В Нижегородской области "Диктант Победы" писали на 217 площадках, что значительно больше, чем год назад.

"В этом году Нижний Новгород впервые пишет "Диктант Победы" в статусе Города трудовой доблести. В прошлом году за присвоение городу этого звания высказались сотни тысяч жителей региона. Это стало по-настоящему народной инициативой. Уверен, что интерес к истории Великой Отечественной войны у нас в регионе будет только расти", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в 2021 году "Диктант Победы" состоялся в третий раз. Акцию организуют "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы". К ней присоединились 80 стран, в том числе в 31 государстве Диктант написали очно. Итоги "Диктанта Победы" подведут к 24 июня.

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Теги:
Глеб Никитин Единая Россия Памятные даты
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