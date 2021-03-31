инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2021 18:52  [10] Два моста на трассе М-7 "Волга" под Кстово перекроют для проверки
29 апреля 2021 18:42  [30] "Диктант Победы" прошел в Законодательном собрании Нижегородской области
29 апреля 2021 18:34  [44] Нижегородский бизнес пожаловался прокурору на давление со стороны органов МСУ и правоохранителей
29 апреля 2021 18:22  [49] "Диктант Победы" написали уже более 15 тысяч нижегородцев
29 апреля 2021 18:01  [77] Дума Дзержинска продлила безвозмездное пользование помещениями ряду организаций
29 апреля 2021 17:29  [107] Дума Дзержинска выделила средства для зала по спортивной гимнастике
29 апреля 2021 17:28  [89] Более 2 млрд рублей направят на газификацию Нижегородской области в 2021 году
29 апреля 2021 16:54  [110] Дзержинские депутаты обратятся к правительству РФ по поводу начисления платы за ОДН
29 апреля 2021 16:44  [126] Глеб Никитин принял участие в акции "Диктант Победы"
29 апреля 2021 16:32  [106] Главы нижегородких Минздрава и Минобра проведут онлайн родительское собрание
Общество

Более 2 млрд рублей направят на газификацию Нижегородской области в 2021 году

29 апреля 2021 17:28  [89] Общество

Фото: Газпром

Объем финансирования газификации в Нижегородской области в 2021 году планируется увеличить на 15,6% по сравнению с 2020 годом – до более 2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В прошлом году на газификацию было израсходовано 1,72 млрд рублей.

В 2021 году в Нижегородской области планируется построить 93 км газовых сетей.

"Мы поэтапно решаем проблему газификации совместно с ПАО "Газпром". В прошлом году с председателем правления компании Алексеем Миллером подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В целом Нижегородская область демонстрирует высокий показатель газификации: ее уровень на 1 января 2021 года составлял 77,5 процента по сравнению с 71,4 процентами в среднем по России. Однако в северных районах остается немало негазифицированных населенных пунктов. Именно им будем уделять особое внимание в ближайшие годы", - сказал Глеб Никитин.

По соглашению с ПАО "Газпром" планируется газифицировать шесть северных районов региона: построить газопровод до Варнавина и Ветлуги к 2023 году, до Шахуньи и Тонкина – в 2024 году, до Тоншаева и Шаранги – в 2025 году. При этом регион намерен финансировать строительство внутрипоселковых газопроводов – на эти цели до 2025 года включительно потребуется 1,66 млрд рублей.

Глава региона отметил, что при общем уровне газификации 77,5% в городах и поселках городского типа Нижегородской области он достигает 83,58%, а в сельской местности составляет 61%. При этом на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика прироста уровня газификации.

Глеб Никитин отметил, что выполнение программы ПАО "Газпром" в регионе уже началось. На четырех объектах – это газопровод-отвод и ГРС Горбатовка, газопроводы высокого давления от ГРС Горбатовка до существующих потребителей в Дзержинске и в Нижнем Новгороде, газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до Сормовской ТЭЦ – работы планируется завершить в 2022 году.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов, из общего объема финансирования газификации 2021 года по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" предусмотрено 282 млн рублей; за счет мероприятий по строительству, модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" - 471,9 млн рублей; по программе газификации регионов РФ, финансируемой ПАО "Газпром", - 1,299 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газопровод Газоснабжение Газпром
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph