Более 2 млрд рублей направят на газификацию Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: Газпром

Объем финансирования газификации в Нижегородской области в 2021 году планируется увеличить на 15,6% по сравнению с 2020 годом – до более 2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В прошлом году на газификацию было израсходовано 1,72 млрд рублей.

В 2021 году в Нижегородской области планируется построить 93 км газовых сетей.

"Мы поэтапно решаем проблему газификации совместно с ПАО "Газпром". В прошлом году с председателем правления компании Алексеем Миллером подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В целом Нижегородская область демонстрирует высокий показатель газификации: ее уровень на 1 января 2021 года составлял 77,5 процента по сравнению с 71,4 процентами в среднем по России. Однако в северных районах остается немало негазифицированных населенных пунктов. Именно им будем уделять особое внимание в ближайшие годы", - сказал Глеб Никитин.

По соглашению с ПАО "Газпром" планируется газифицировать шесть северных районов региона: построить газопровод до Варнавина и Ветлуги к 2023 году, до Шахуньи и Тонкина – в 2024 году, до Тоншаева и Шаранги – в 2025 году. При этом регион намерен финансировать строительство внутрипоселковых газопроводов – на эти цели до 2025 года включительно потребуется 1,66 млрд рублей.

Глава региона отметил, что при общем уровне газификации 77,5% в городах и поселках городского типа Нижегородской области он достигает 83,58%, а в сельской местности составляет 61%. При этом на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика прироста уровня газификации.

Глеб Никитин отметил, что выполнение программы ПАО "Газпром" в регионе уже началось. На четырех объектах – это газопровод-отвод и ГРС Горбатовка, газопроводы высокого давления от ГРС Горбатовка до существующих потребителей в Дзержинске и в Нижнем Новгороде, газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до Сормовской ТЭЦ – работы планируется завершить в 2022 году.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов, из общего объема финансирования газификации 2021 года по государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" предусмотрено 282 млн рублей; за счет мероприятий по строительству, модернизации газовых сетей и строительству баз газового хозяйства ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" - 471,9 млн рублей; по программе газификации регионов РФ, финансируемой ПАО "Газпром", - 1,299 млрд рублей.