"Диктант Победы" написали уже более 15 тысяч нижегородцев Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Более 15 тысяч человек уже приняли участие в акции "Диктант Победы" в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единая Россия".

Все желающие могли проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны очно на специальных площадках и в режиме онлайн на сайте акции.

"Диктант Победы" проходит уже третий год. Если в первый раз у нас в регионе было всего шесть площадок, в прошлом году – порядка 140, то в этом – уже почти 220. Среди них воинские части, предприятия, соцучреждения, которые обратились к нам, чтобы мы помогли им организовать площадки для проведения акции. Также все желающие могли написать Диктант онлайн на сайте", - сообщил депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

Сам депутат принял участие в акции в воинской части в Кстовском районе – в Гвардейском Ковельском Краснознаменном региональном учебном центре инженерных войск Министерства обороны РФ.

"Впечатления самые хорошие, яркие. Несмотря на то, что принимаю участие в Диктанте третий раз, все равно волновался, переживал. Во время написания вспоминал историю Великой Отечественной войны, своих родных, которых захватила война. Это замечательная и нужная акция, которая проводится в преддверии великого праздника – Дня Победы. Атмосфера, которая была сегодня здесь в воинской части, вызвала эмоциональный подъем, когда проникаешься духом мужества, немыслимой воли и силы, которые проявили наши люди во время войны", - поделился впечатлениями после написания диктанта Вадим Булавинов.

За 45 минут участникам предстояло выполнить 25 заданий, из них 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять – по региональной тематике.

Одной из знаменательных площадок в этом году стал музей завода "Красное Сормово".

"Считаю это символичным событием. За последние несколько лет мы проделали большую работу, чтобы обновить залы музея, собрать больше экспонатов, в том числе о трудовом подвиге сормовичей в годы войны, строительстве подводных лодок. Скоро реконструкция закончится, и познакомиться с уникальной экспозицией смогут не только участники "Диктанта Победы", но и все нижегородцы", - рассказал генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин.

Часть вопросов "Диктанта Победы" была посвящена именно легендарной истории "Красного Сормова" в годы Великой Отечественной войны. После начала войны коллектив предприятия решил невероятно сложную задачу – за 1,5 месяца перестроил производство и начал выпуск боевых машин. За годы войны завод поставил фронту 13,5 тысяч танков, 27 подводных лодок (из 53 подводных лодок, построенных в годы войны в Советском Союзе), 3 миллиона снарядов для "Катюш" и ствольной артиллерии.

Уже во второй раз символичной площадкой стал Горьковский автомобильный завод, работники которого в годы войны внесли неоценимый вклад в достижение Великой Победы. За годы войны ГАЗ выпустил более 170 тысяч грузовых и легковых автомобилей, около 10 тысяч танков, более 9 тысяч самоходных артиллерийских установок, свыше 9 тысяч бронеавтомобилей, около 50 тысяч грузовых автомобилей иностранных марок и тысячи единиц различных видов вооружений.

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания Евгений Люлин приняли участие в акции "Диктант Победы" на площадке регионального парламента.

Акция прошла во всех муниципалитетах Нижегородской области. Площадки были организованы в школах, учреждениях среднего профессионального образования, дополнительного образования, вузах, на базе крупных предприятий и силовых ведомств. Более двух тысяч волонтеров помогали в проведении мероприятия.

Итоги "Диктанта Победы" будут подведены в конце июня. Победители на федеральном уровне будут награждены поездкой на Парад Победы в Москву в следующем году.

Напомним, в 2021 году "Диктант Победы" состоялся в третий раз. Акцию организуют "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы". К ней присоединились 80 стран, в том числе в 31 государстве Диктант написали очно.

Акция "Диктант Победы" в Нижегородской области в 2021 году (фото предоставлено НРО "Единая Россия")