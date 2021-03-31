Два моста на трассе М-7 "Волга" под Кстово перекроют для проверки Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Два моста на трассе М-7 "Волга" в Кстовском районе закроют в мае для ремонта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Речь идет о мостах через реки Шава и Кудьма. Мосты там будут ремонтировать в рамках подготовки автодороги М-7 "Волга" к летнему сезону.

Профилактические работы пройдут на мостах через реки Шава и Кудьма. Специалисты обследуют состояние деформационных швов и других конструктивных элементов искусственных сооружений. При необходимости выполнят гарантийный ремонт.

Для безопасного проведения работ введут временные ограничения, движение организуют в реверсивном режиме по графику:

- мост через р.Шава (км 453) - 4-6 мая с 09:00 до 20:00;

- мост через р.Кудьма (км 447) - 11 мая с 12:00 до 20:00, 12-13 мая с 9:00 до 20:00

Интервал будет регулироваться светофором. Автомобили экстренных служб пропускаются в приоритетном порядке. Максимальная скорость - 40 км/ч.