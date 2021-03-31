Каркасные дома для проживания за городом: преимущества перед городскими квартирами

Сегодня многие семьи, желающие улучшить свои жилищные условия, с большой охотой предпочли бы загородный коттедж городской квартире. Многие современные семьи с детьми имеют личное транспортное средство, а в загородных поселках городского типа имеется развитая инфраструктура для комфортного проживания в экологически чистой зоне.

Однако до сих пор принято считать, что строительство собственного дома, даже одноэтажного – это дорогое удовольствие. Данное заблуждение на голову разбивают аргументы строительной компании "Каркас Комплект", с профилем работы которой можно познакомиться здесь https://www.karkas-k.ru/project/.

Современные каркасные технологии, активно внедряющиеся сегодня в малоэтажное частное строительство позволяют за более доступную сумму, чем ипотека, решить квартирный вопрос для россиян. При этом дома, которые можно построить по каркасной технологии за более короткий срок, чем при использовании традиционных способов возведения загородных коттеджей, отличаются:

разнообразием архитектурных решений;

комфортабельной обстановкой;

надежностью и долговечностью.

В компании "Каркас Комплект" можно на выгодных условиях заказать строительство каркасного дома под ключ по доступной цене. Каждый клиент может подобрать оптимальный вариант проекта и рассчитать еще до начала работ предварительную стоимость всего строительства.

Каркасная технология: основные этапы

Компания предлагает несколько вариантов комплектации. Первая включает в себя:

возведение облегченного фундамента из утепленной шведской плиты или винтовых свай;

сборку стенового комплекта, включающего в себя стропильные фермы, каркаса, стеновые панели и перекрытия.

Вторая комплектация кроме сборки каркаса под крышу включает проведение наружных и внутренних отделочных работ. Третий вариант комплектации кроме двух предыдущих работ предполагает проведение предчистовой отделки с прокладкой инженерных коммуникаций, проводки, водопроводов и вентиляции.

Клиенты сами выбирают для себя формат работ под ключ, исходя из своих финансовых возможностей.

Все работы ведутся без перерыва квалифицированными бригадами строителей. Отсутствие простоев, наличие всех необходимых материалов позволяет оперативно проводить возведение каркасного дома.

Преимущества заказа каркасного дома под ключ в компании «Каркас Комплект»

Компания не просто проведет сборку каркасного комплекта, но предоставит клиенту сначала возможность выбрать оптимальный проект такого дома. В каталоге представлено много разных архитектурных решений для возведения коттеджа по каркасной технологии. Дома отличаются не только площадью и этажностью, но и оригинальностью архитектурного решения.

На строительство каркасного дома у компании уходит от 2 до 3 месяцев. При необходимости клиент к концу лета получит современный коттедж, готовый к заселению. При заказе строительства под ключ клиенту не придется принимать участие в закупке стройматериалов, искать строительные бригады, подолгу ждать завершения очередного строительного этапа.

Нужно просто выбрать оптимальный проект каркасного дома, заключить договор с компаний «Каркас Комплект», оплатить заказ и получить готовый проживанию комфортабельный дом, при выборе третьего варианта комплектации.

Компания 10 лет работает на строительном рынке Кировской области и имеет репутацию надежного и авторитетного партнера, отвечающего за качество своей работы и своевременно завершающего каждый свой проект.

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