Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра заключили соглашение о сотрудничестве Политика

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, 29 апреля замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин и первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Шипилов подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках его правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляется возможность использования функционала портала "Команда правительства" для создания эффективной модели управления кадрами.

"Сегодняшнее соглашение - уже третье по счету. Ранее технологии портала были переданы Республике Саха (Якутия) и Камчатскому краю. Проект "Команда правительства" позволяет полностью цифровизировать процесс подбора кандидатов на вакантные должности в органах власти. Мы готовы делиться лучшей практикой с каждым субъектом федерации, который в этом заинтересован", - отметил Андрей Бетин.

На сегодняшний день на портале "Команда правительства" зарегистрировалось более 40 тысяч человек, собрано почти 17 тысяч резюме специалистов и управленцев.

Кроме того, в рамках рабочего визита делегация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ознакомилась с опытом организации цифрового диалога между гражданами и властью в Центре управления регионом (ЦУР) и лучшими практиками Корпоративного университета правительства Нижегородской области по развитию компетенций госслужащих.

Напомним, презентация программы "Команда правительства", о которой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года.