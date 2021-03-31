Нижегородские власти назвали территории, которым грозит подтопление из-за гидроузла Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Правительство Нижегородской области контролирует ситуацию с возможным подтоплением территорий региона.

Как пояснили в пресс-службе правительства, в связи с осложненной паводковой обстановкой и увеличением сбросных расходов Рыбинского гидроузла возможен подъем уровня воды на Волге между Городцом и Нижним Новгородом, а также в устье Оки.

При достижении критических уровней на гидропостах возможны подтопления в Городецком, Балахнинском районах и Нижнем Новгороде.

"Ситуация находится под контролем правительства Нижегородской области. Региональные и муниципальные органы власти предпринимают необходимые меры по недопущению резкого поднятия уровня воды в районах Нижегородской области и Нижнего Новгорода, которые связаны с осложненной паводковой обстановкой", - сообщили в пресс-службе.

При максимальном увеличении уровня воды возможно подтопление 22 домов, 43 придомовых территорий, трех участков местных автодорог.