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Общество

Нижегородские власти назвали территории, которым грозит подтопление из-за гидроузла

30 апреля 2021 13:41  [121] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Правительство Нижегородской области контролирует ситуацию с возможным подтоплением территорий региона.

Как пояснили в пресс-службе правительства, в связи с осложненной паводковой обстановкой и увеличением сбросных расходов Рыбинского гидроузла возможен подъем уровня воды на Волге между Городцом и Нижним Новгородом, а также в устье Оки.

При достижении критических уровней на гидропостах возможны подтопления в Городецком, Балахнинском районах и Нижнем Новгороде.

"Ситуация находится под контролем правительства Нижегородской области. Региональные и муниципальные органы власти предпринимают необходимые меры по недопущению резкого поднятия уровня воды в районах Нижегородской области и Нижнего Новгорода, которые связаны с осложненной паводковой обстановкой", - сообщили в пресс-службе.

При максимальном увеличении уровня воды возможно подтопление 22 домов, 43 придомовых территорий, трех участков местных автодорог.

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