Как выбрать кредитную карту?

Кредитная карта - это отличный инструмент, с помощью которого можно получить финансовые средства, если в данный момент вы ими не обладаете. С помощью кредитной карты можно рассчитываться за покупки, оплачивать билеты и т.д. Выбрать кредитную карту можно на этом сайте https://ru.myfin.by/credit-cards

Что учесть при выборе?

Все кредитные карты различаются по своим преимуществам, названию, типу обслуживания. При выборе обратите внимание на следующие параметры:

Процентная ставка. Это стоимость кредита, которую вам придется заплатить за пользование средствами банка. Учтите, что слишком низкий процент часто может говорить о высокой стоимости обслуживания карты. Комиссии. Это оплата за выполнение различных операций на карте. Часто банки взимают высокую комиссию за снятие средств в банкомате. Кредитный лимит. Определите, какую сумму вы готовы занять у банка. У всех банков имеются свои ограничения по выдаче кредита. Лимит будет определяться исходя из вашей платежеспособности. Если вы очень любите делать спонтанные покупки, есть возможность потерять контроль над расходами и оказаться в долговой яме. Льготный период. В разных банках устанавливается разный льготный период. В основном он состоит 60 дней. Это период, в течение которого вам можно будет не платить проценты по кредиту. Если вы не успеете выплатить заемные средства в это время, то воспользуйтесь займом без процентов. Наличие дополнительных опций. Очень важно следить за тем, как вы расходуете средства. Поэтому такие дополнительные опции, как sms-оповещение, иные услуги будут для вас очень полезны.

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Если вы часто летаете самолетами и путешествуете, вам стоит оформить кредитную карту. Вы сможете указывать её всякий раз, когда будете планировать своё путешествие. Рассмотрите каждое предложение по указанным выше критериям и сравните все предложения между собой. Выберите то предложение, которое будет наиболее комфортным для вас.

Кредитная карта является неотъемлемым инструментом практически каждого человека, она позволяет совершать покупки даже тогда, когда у вас не хватает на это финансовых средств. Оформление кредитной карточки на займет много вашего времени.

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