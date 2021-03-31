Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Новости партнеров

Как выбрать кредитную карту?

30 апреля 2021 14:04  [52]

Кредитная карта - это отличный инструмент, с помощью которого можно получить финансовые средства, если в данный момент вы ими не обладаете. С помощью кредитной карты можно рассчитываться за покупки, оплачивать билеты и т.д. Выбрать кредитную карту можно на этом сайте https://ru.myfin.by/credit-cards

Что учесть при выборе?

Все кредитные карты различаются по своим преимуществам, названию, типу обслуживания. При выборе обратите внимание на следующие параметры:

  1. Процентная ставка. Это стоимость кредита, которую вам придется заплатить за пользование средствами банка. Учтите, что слишком низкий процент часто может говорить о высокой стоимости обслуживания карты.
  2. Комиссии. Это оплата за выполнение различных операций на карте. Часто банки взимают высокую комиссию за снятие средств в банкомате.
  3. Кредитный лимит. Определите, какую сумму вы готовы занять у банка. У всех банков имеются свои ограничения по выдаче кредита. Лимит будет определяться исходя из вашей платежеспособности. Если вы очень любите делать спонтанные покупки, есть возможность потерять контроль над расходами и оказаться в долговой яме.
  4. Льготный период. В разных банках устанавливается разный льготный период. В основном он состоит 60 дней. Это период, в течение которого вам можно будет не платить проценты по кредиту. Если вы не успеете выплатить заемные средства в это время, то воспользуйтесь займом без процентов.
  5. Наличие дополнительных опций. Очень важно следить за тем, как вы расходуете средства. Поэтому такие дополнительные опции, как sms-оповещение, иные услуги будут для вас очень полезны.

Если вы ищете кредитную карту выгодно, посетите этот сайт https://ru.myfin.by/credit-cards/s-plohoj-kreditno-istoriei. Здесь вы сможете найти кредитные карты с выгодными условиями.

Если вы часто летаете самолетами и путешествуете, вам стоит оформить кредитную карту. Вы сможете указывать её всякий раз, когда будете планировать своё путешествие. Рассмотрите каждое предложение по указанным выше критериям и сравните все предложения между собой. Выберите то предложение, которое будет наиболее комфортным для вас.

Кредитная карта является неотъемлемым инструментом практически каждого человека, она позволяет совершать покупки даже тогда, когда у вас не хватает на это финансовых средств. Оформление кредитной карточки на займет много вашего времени.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph