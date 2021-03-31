Замена аккумулятора и стекла на Iphone 7

Неаккуратное обращение со смартфоном может привести к поломкам, что потребует проведения ремонтных работ. Лучше сразу при возникновении проблем обращаться в сервисный центр, в котором работают квалифицированные мастера. После диагностики они определят точную причину неисправности и предложат оптимальные варианты их устранения. Самыми частыми причинами обращения к специалистам является разбитое стекло и замена аккумуляторной батареи из-за ее быстрой разрядки.

Замена аккумуляторной батареи на смартфоне

Для того чтобы смартфон быстро работал и заряжался потребуется замена аккумулятора Iphone 7, что также позволит продлить срок службы. К другим причинам, когда следует заменить аккумулятор, относится следующее:

физический износ;

попадание воды;

взаимодействие с агрессивной средой;

использование незаводского зарядного устройства;

постоянная эксплуатация телефона в условиях повышенной влажности и температуры.

Установка большого количества мобильных приложений также негативно влияет на аккумулятор и нормальную работоспособность гаджета. В результате со временем потребуется обратиться к мастерам сервисного центра, чтобы заменить деталь на новую.

Процедура достаточно простая и выполняется оперативно, а специалисты предложат оригинальную запчасть или качественный аналог. Перед заменой лучше выполнить бесплатную диагностику смартфона, так как быстрая разрядка может быть связана не только со снижением емкости АКБ, но и другими факторами.

Своевременная замена аккумуляторной батареи поможет восстановить бесперебойную работу гаджета и продлить срок службы. На услугу предоставляется официальная гарантия качества и надежности сроком до одного года.

Замена стекла или сенсорного дисплея

Падение с высоты в большинстве случаев приводит к тому, что сенсорный дисплей или стекло разбиваются. В этом случае потребуется замена стекла Iphone 7 в Киеве при условии, что сенсор и тачскрин остались рабочими.

Заменить стекло дешевле, чем весь дисплейный модуль, но решение принимает только специалист после комплексной диагностики. В современных смартфонах сенсорный экран занимает практически всю лицевую панель.

Он не отличается противоударностью, поэтому при незначительном ударе могут появиться трещины. Поэтому надо аккуратно пользоваться телефоном, а при повреждении сенсора сразу обращаться в сервисный центр.

Через небольшие щели внутрь может попадать пыль и загрязнения, которые вредят внутренних микросхемам и деталям. Разбитое стекло не только портит внешний вид гаджета, но и повышает риск пораниться. На выбор клиенту предлагаются заводские оригинальные стекла или качественные аналоги, которые стоят дешевле.

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