Все 25 районов Нижегородской области присоединилась к акции "Культурный хоровод" Культура и отдых

Все 25 районов Нижегородской области присоединилась к всероссийской акции "Культурный хоровод". Об этом сообщили в минкульте региона.

Согласно информации, акция была приурочена к празднованию международного дня танца, который ежегодно отмечается 29 апреля.

Для зрителей были организованы концерты, проводились танцевальные флешмобы, фестивали и мастер-классы. К акции также присоединились культурно-досуговые учреждения, где был проведен ремонт или приобретено новое оборудование для зрительных залов и другие технические средства в рамках национального проекта "Культура" в 2019-2020 годах.

Так, в селе Кирилловка Арзамасского района организаторы погрузили жителей в "Волшебный мир танца", а в районном доме культуры деревни Березовка прошел районный хореографический фестиваль-конкурс "Родники-2021". В конкурсе были представлены выступления в четырех номинациях: народный танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец и оригинальный жанр.

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".