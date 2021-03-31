Что такое ОФД и как он работает?

ОФД представляет собой организации, обрабатывающие и сохраняющие фискальную информацию в налоговой. Помимо контроля налогового такие организации отслеживают отчёты продаж чеков кассы и иные моменты работы ОФД, выступают своеобразными посредниками между владельцами кассы и службой налоговой.

Как работает ОФД?

Все документы принято считать фискальными. С ними работает фискальный накопитель, который может являться частью кассы или выделенным аппаратом. Накопитель высылает коррекционные чеки, отчет о начале и завершении смены, отчет о новой регистрации аппарата кассы. ОФД создает для документов персональный номер и делает его возврат в кассу. Полученные данные хранятся в архиве в течение 5 лет.

Сведения, которые смогли пройти через оператора, находится в личном кабинете хозяина кассы. Также ОФД предлагает дополнительные услуги. В том числе возможность отправлять чеки по SMS или e-mail, проводить анализ фискальной информации, следит за функционированием магазинов, передавать сведения о товарах.

Если у вас нет такой кассы, вам могут быть начислены штрафы ОФД, ведь она должна быть у каждого предпринимателя. Чтобы подключить кассу, нужно выбрать оператора. Важно выбирать тех операторов, которые состоят в реестре ФСН России. Вы можете выбрать оператора по местоположению или другим важным для вас параметрам. Касса должна быть у каждого предпринимателя, который ведет свою деятельность на территории России. В противном случае можно получить штраф. Поэтому важно сделать ОФД при начале своей деятельности.

После этого нужно будет оформить договор с владельцем. Подписывая договор, смотрите на условия плана тарифного, сроки и формы оплаты, правила расторжения договора и другие моменты. Затем вам останется только подключить онлайн кассу. При подписании договоров смотрите на условия тарифов, реквизиты, период оплаты и т.д. Зарегистрировать кассу можно на портале налоговой инспекции. Для этого вам нужно будет заполнить заявление и отправить его на проверку. Если решение будет положительным, вам оформят номер регистрации. Также можно зарегистрироваться на сайте оператора. Выполнить это можно будет в своём личном кабинете. Заполните реквизиты, указанные в окне, они будут автоматически занесены. Внесите оплату за услуги и за использование кассы. Как только вы сделаете все эти шаги, вы можете начать пользоваться кассой.

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