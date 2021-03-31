"Пожарные оберегают людей от беды, проявляя отвагу и доблесть", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем пожарной охраны.

"Для России борьба с огнём всегда имела особое значение. Пожары в одночасье могли уничтожить целые поселения. Поворотным моментом стало появление профессиональных и добровольческих дружин, которые в любое время дня и ночи могли противостоять огненной стихии", - говорится в поздравлении.

"Идёт время, но значение пожарной охраны только возрастает. Яркое свидетельство – сотни спасённых из огня жизней", - добавил Глеб Никитин.

"Вы оберегаете людей от беды, проявляете отвагу и доблесть изо дня в день. Невзирая на погоду, в любое время суток вы готовы первыми оказаться там, где ваша помощь очень нужна. Любой ваш выезд – это подвиг на благо людей и общества. Ветеранам - особое спасибо за то, что передаете свои знания и опыт молодым сотрудникам. Желаю здоровья и благополучия вам и вашим семьям!", - подытожил губернатор Нижегородской области.