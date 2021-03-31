Реставрация трещин Кремлевской стены у Чкаловской лестницы завершится к июлю Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ремонтно-реставрационные работы на участке Кремлевской стены от Зачатьевской до Георгиевской башни завершатся к июлю этого года. Об этом сообщил журналистам управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга 30 апреля 2021 года.

Реставрация включает в себя 14 видов работ, среди которых укрепление склона, вычинка кирпича, устранение трещин, сколов и других недостатков.

Работы выполняет ООО "Адепт-Строй " с сентября 2020 года. По контракту подрядчик должен завершить их до 2 июля.

Как сообщил Тимофей Шульга, работы ведутся в срок. В ближайшие несколько недель будет завершено укрепление склонов.

Подпорные стенки укрепляются сваями. Всего будет использовано 499 свай. Вся подготовительная работа с арматурой (резка, гибка) также производится не стройплощадке.

"Острота ситуации заключается в том, что за многолетний период из-за природных и антропогенных факторов стена существенно разрушилась. Раскрытие трещин происходило вследствие неравномерной посадки основания кремлевской стены из-за подвижек склона и развития оползневого процесса", - отметил проректор ННГАСУ, автор проекта Илья Соболев.

Говоря о причинах появления трещин, эксперты отмечают, что под стеной проходит коллектор, часть которого более 10 лет назад засорилась, и талые воды потекли вдоль стены. Сейчас на данном участке производится устройство системы водоотведения.

"Мы вынимаем весь кирпич из трещины, производим расчистку и обеспыливание, тампонаж специальными составами, закачиваем в трещину реставрационные смолы, производим закладку кирпичом", - рассказал руководитель проекта реставрации Юрий Облицов.

Он отметил, что это сложный объект, так как здесь присутствует кладка разных годов: XIX и XX века, а также небольшое количество изначальной кладки.

Для реставрации используется несколько видов кирпича, в том числе большемерный, который привозится из Тульской и Челябинской областей.

После завершения работ участок около стены благоустроят.

"Здесь будет участок Кремлевского бульвара, который проходит по всему периметру стены. Благоустройство также завершится в июле", - сказал Тимофей Шульга.