Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
30 апреля 2021 15:51  [116] Реставрация трещин Кремлевской стены у Чкаловской лестницы завершится к июлю
30 апреля 2021 15:46  [68] Нижегородский водоканал открыл главный фонтан на площади Минина и Пожарского
30 апреля 2021 15:22  [76] "Пожарные оберегают людей от беды, проявляя отвагу и доблесть", - Глеб Никитин
30 апреля 2021 15:21  [81] "Теплоэнерго" благоустроит 795 участков, где зимой проводились земляные работы
30 апреля 2021 15:12  [96] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области
30 апреля 2021 14:41  [123] ГИБДД усилит контроль на дорогах Нижнего Новгорода в майские праздники
30 апреля 2021 14:22  [151] ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра 30 апреля – 1 мая
30 апреля 2021 13:41  [202] Нижегородские власти назвали территории, которым грозит подтопление из-за гидроузла
30 апреля 2021 13:30  [109] Движение транспорта на ул. Головнина временно ограничат до 12 августа
30 апреля 2021 13:20  [93] "Профессию пожарных можно назвать одной из самых ответственных и героических", - Евгений Люлин
Общество

Реставрация трещин Кремлевской стены у Чкаловской лестницы завершится к июлю

30 апреля 2021 15:51  [116] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ремонтно-реставрационные работы на участке Кремлевской стены от Зачатьевской до Георгиевской башни завершатся к июлю этого года. Об этом сообщил журналистам управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга 30 апреля 2021 года.

Реставрация включает в себя 14 видов работ, среди которых укрепление склона, вычинка кирпича, устранение трещин, сколов и других недостатков.

Работы выполняет ООО "Адепт-Строй " с сентября 2020 года. По контракту подрядчик должен завершить их до 2 июля.

Как сообщил Тимофей Шульга, работы ведутся в срок. В ближайшие несколько недель будет завершено укрепление склонов.

Подпорные стенки укрепляются сваями. Всего будет использовано 499 свай. Вся подготовительная работа с арматурой (резка, гибка) также производится не стройплощадке.

"Острота ситуации заключается в том, что за многолетний период из-за природных и антропогенных факторов стена существенно разрушилась. Раскрытие трещин происходило вследствие неравномерной посадки основания кремлевской стены из-за подвижек склона и развития оползневого процесса", - отметил проректор ННГАСУ, автор проекта Илья Соболев.

Говоря о причинах появления трещин, эксперты отмечают, что под стеной проходит коллектор, часть которого более 10 лет назад засорилась, и талые воды потекли вдоль стены. Сейчас на данном участке производится устройство системы водоотведения.

"Мы вынимаем весь кирпич из трещины, производим расчистку и обеспыливание, тампонаж специальными составами, закачиваем в трещину реставрационные смолы, производим закладку кирпичом", - рассказал руководитель проекта реставрации Юрий Облицов.

Он отметил, что это сложный объект, так как здесь присутствует кладка разных годов: XIX и XX века, а также небольшое количество изначальной кладки.

Для реставрации используется несколько видов кирпича, в том числе большемерный, который привозится из Тульской и Челябинской областей.

После завершения работ участок около стены благоустроят.

"Здесь будет участок Кремлевского бульвара, который проходит по всему периметру стены. Благоустройство также завершится в июле", - сказал Тимофей Шульга.

 

 

 

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph