Реставрация трещин Кремлевской стены у Чкаловской лестницы завершится к июлю

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Ремонтно-реставрационные работы на участке Кремлевской стены от Зачатьевской до Георгиевской башни завершатся к июлю этого года. Об этом сообщил журналистам управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга 30 апреля 2021 года.
Реставрация включает в себя 14 видов работ, среди которых укрепление склона, вычинка кирпича, устранение трещин, сколов и других недостатков.
Работы выполняет ООО "Адепт-Строй " с сентября 2020 года. По контракту подрядчик должен завершить их до 2 июля.
Как сообщил Тимофей Шульга, работы ведутся в срок. В ближайшие несколько недель будет завершено укрепление склонов.
Подпорные стенки укрепляются сваями. Всего будет использовано 499 свай. Вся подготовительная работа с арматурой (резка, гибка) также производится не стройплощадке.
"Острота ситуации заключается в том, что за многолетний период из-за природных и антропогенных факторов стена существенно разрушилась. Раскрытие трещин происходило вследствие неравномерной посадки основания кремлевской стены из-за подвижек склона и развития оползневого процесса", - отметил проректор ННГАСУ, автор проекта Илья Соболев.
Говоря о причинах появления трещин, эксперты отмечают, что под стеной проходит коллектор, часть которого более 10 лет назад засорилась, и талые воды потекли вдоль стены. Сейчас на данном участке производится устройство системы водоотведения.
"Мы вынимаем весь кирпич из трещины, производим расчистку и обеспыливание, тампонаж специальными составами, закачиваем в трещину реставрационные смолы, производим закладку кирпичом", - рассказал руководитель проекта реставрации Юрий Облицов.
Он отметил, что это сложный объект, так как здесь присутствует кладка разных годов: XIX и XX века, а также небольшое количество изначальной кладки.
Для реставрации используется несколько видов кирпича, в том числе большемерный, который привозится из Тульской и Челябинской областей.
После завершения работ участок около стены благоустроят.
"Здесь будет участок Кремлевского бульвара, который проходит по всему периметру стены. Благоустройство также завершится в июле", - сказал Тимофей Шульга.
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