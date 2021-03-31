Федерация в период пандемии предоставила нижегородской экономике 82,3 млрд рублей Бизнес

Глеб Никитин Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Общий объем мер стимулирования экономики Нижегородской области из федерального бюджета во время пандемии коронавируса с 2020 года до апреля 2021 года составил 82,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с предпринимателями 30 апреля.

По словам главы региона, большая часть финансирования (39,49 млрд рублей) была направлена на банковские кредиты на льготных условиях для бизнеса. Кроме того, значительная часть средств распределялась на целевые и нецелевые трансферты (15,81 млрд рублей). На продление сроков уплаты налогов, списание налогов и страховых платежей выделили 6,71 млрд рублей, на субсидии юрлицам – 2,06 млрд рублей, по микрозаймам и гарантиям субъектам МСП – 38 млн рублей.

"82,3 миллиарда рублей - это беспрецедентная поддержка от федерации, благодаря которой нижегородские предприниматели смогли получить льготные банковские кредиты, микрозаймы и различные субсидии", – отметил Глеб Никитин.

Он добавил, что не менее важно было аккумулировать и средства из областного бюджета на финансовую поддержку предпринимателей, чтобы помочь сохранить рабочие места.

"Благодаря всем мерам поддержки мы смогли уберечь более 42 тысяч нижегородцев от сокращения. В прошлом году мы направили из регионального бюджета около 2 млрд рублей на компенсацию части затрат предприятий на оплату труда и на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Серьезно пострадавшей транспортной отрасли была оказана государственная поддержка почти в 1,6 млрд рублей. Мы должны были обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров даже в условиях нерентабельности", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, в 2020 году более 3 тысяч арендаторов государственного и муниципального имущества получили отсрочку платежа. Поддержку оказали и индустрии гостеприимства – для классифицированных гостиниц была установлена льготная ставка по налогу на имущество в размере 1%.

Напомним, в регионе организована система консультаций предпринимателей по мерам поддержки в пандемию. Так, через центр "Мой бизнес" и его филиалы в муниципалитетах региона в 2020 году было обработано около 200 тысяч обращений от предпринимателей.

На сегодняшний день в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" филиалы центра "Мой бизнес" открыты в 31 муниципалитете Нижегородской области. Организация работает по принципу "одного окна". Там предприниматели могут получить информацию из более чем 40 ведомств, а также узнать обо всех возможных мерах поддержки бизнеса.

Кроме того, для создания комфортных условий работы бизнеса в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе. Продолжает функционировать система бизнес-инкубирования, которая предполагает инфраструктурную поддержку компаниям, помощь с привлечением финансирования. Система включает в себя 10 бизнес-инкубаторов, два промышленных технопарка и один технопарк в сфере высоких технологий.