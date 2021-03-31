Полсотни предприятий присоединились к лицензионной программе 800-летия Нижнего Новгорода Бизнес

Полсотни предприятий присоединились к лицензионной программе 800-летия Нижнего Новгорода Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Почти полсотни местных предприятий присоединились к лицензионной программе 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с бизнесом 30 апреля.

Глава региона уточнил, что с начала реализации лицензионной программы 800-летия Нижнего Новгорода к ней присоединились 47 местных предприятий в 10 категориях, включая народные художественные промыслы, пищевую и легкую промышленность.

"Большие возможности для предпринимателей сейчас дает празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Это касается и развития городской инфраструктуры, и вовлечения бизнеса в событийную повестку, и участия в лицензионных и партнерских программах. Например, нижегородский бизнес получил возможность разработки, производства и розничной продажи официальной фирменной продукции с брендом "Нижний 800". Планируемые объемы выпуска продукции превышают 250 тысяч единиц и будут только расти. На текущий момент ассортимент уже насчитывает более 450 видов продукции", – сказал губернатор Нижегородской области.

Роялти в рамках программы позволяет централизовано обеспечить лицензиатов голограммами, фирменной торговой мебелью и пакетами, провести масштабную рекламную кампанию и организовать борьбу с контрафактом за счет правообладателя бренда – АНО "Центр 800". Запланировано более 130 розничных точек продаж, включая крупную сеть продуктовых магазинов "SPAR", сеть АЗС "Лукойл", поезда РЖД. Уже открыт первый фирменный магазин официальной розницы на Большой Покровской, интернет-магазин "Нижний 800" и мобильная точка продаж.

"Нижегородские предприятия переживают новое развитие. Это касается, прежде всего, народных художественных промыслов. Все представители НХП региона провели большую работу и сформировали эксклюзивную продукцию к 800-летию. Например, участие вачского завода "Торговый дом имени Кондратова" в лицензионной программе позволило предприятию расширить линейку подарочной продукции более чем в два раза. Теперь к концу 2021 года оно планирует открыть новую производственную линию", – рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области также отметил успешные кейсы лицензиатов 800-летия.

"Хочется отметить "Фабрику карнавала", которая стала знаковым производителем талисманов 800-летия. Олененок Нино и дятел Гор были полностью разработаны и произведены не просто в России, а именно в Нижнем Новгороде. Ранее плюшевые маскоты других крупных событий выпускались за рубежом, на производственных мощностях иностранных заводов. Сейчас игрушки можно найти в продаже в официальном магазине 800-летия Нижнего Новгорода, они пользуются большим спросом среди покупателей. Для производителя это новый опыт, ранее они специализировались только на ростовых куклах", – добавил Глеб Никитин.

Глава региона рассказал, что в лицензионной программе 800-летия представлена и пищевая промышленность региона.

"Отдельно хочу отметить холодный кофе в банках от компании "Гранд-НН" – новый продукт для нижегородского рынка. Он изготавливается из натуральных ингредиентов, произведенных или обработанных на территории Нижегородской области", – поделился Глеб Никитин.

Напомним, для создания комфортных условий работы бизнеса в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе. Продолжает функционировать система бизнес-инкубирования, которая позволяет оказывать компаниям инфраструктурную поддержку, помощь с привлечением финансирования. Система включает в себя 10 бизнес-инкубаторов, 2 промышленных технопарка и 1 технопарк в сфере высоких технологий.