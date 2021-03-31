Что такое тромбофлебит?

Тромбофлебит нижних конечностей – это болезнь воспалительного характера, которая способна поражать венозные каналы. Она может возникнуть при образовании тромба как в поверхностных, так и в глубоких венах. Причины, симптомы тромбофлебита отличаются в зависимости от сложности и стадии заболевания.

Болезнь развивается при повреждении сосудистых стенок. Основная причина тромбофлебита – расширение венозных каналов. Также провоцируют болезнь ряд других факторов:

нарушение гормонального фона;

ухудшение оттока крови;

врожденные заболевания, связанные со свертываемостью крови;

избыточная масса тела;

отсутствие физических нагрузок и сидячий образ жизни;

инфекционные заболевания;

физическое повреждение конечностей;

изменения качества кровеносных телец и другие.

Чтобы не возникли осложнения, важно своевременно обратиться к специалисту. Врач, лечащий тромбофлебит называется флеболог.

Признаки тромбофлебита

Признаки тромбофлебита проявляются практически сразу. На начальной стадии симптомы в основном местные и общее состояние не изменяется. Выделяют такие признаки тромбофлебита нижних конечностей:

Боли тянущие, распирающие, приобретающие острый характер.

Отек конечности.

Наощупь нога холодная.

Уплотнение и покраснение пораженной заболеванием вены.

Боли в поясничном и крестцовом отделе.

Сильная тяжесть в ногах.

Кожа над веной, которая воспалилась, краснеет, при этом сосуд может потемнеть.

При надавливании пальцем может ощущаться плотный тяж, а также чувство жжения. У стадий заболевания тромбофлебит симптомы отличаются. Если вы самостоятельно можете обнаружить в просвете поверхностной вены тромб (сгусток крови), значит у вас развивается тромбофлебит именно поверхностных вен, он менее опасный, но требует лечения. Есть также тромбофлебит глубоких вен. Если не лечить болезнь, тромб может без проблем попасть в глубокие вены, что провоцирует возникновение тромбоэмболии важной легочной артерии. Последствия могут привести к летальному исходу. В любом случае рекомендуем записаться на прием к флебологу.

Чем отличается тромбофлебит от варикоза?

Многих интересует вопрос - тромбофлебит и варикоз - в чем разница между ними? Симптоматика у заболеваний похожа, но природа у них разная. При варикозе сосуды будут постоянно расширены, при этом их стенки истончаются, может возникнуть нарушение кровотока, а в сосудах образоваться большие узлы. Венозная стенка при этом становится неэластичной, просвет вены сильно расширяется, а клапан совсем не справляется со своими функциями. Может образоваться рефлюкс - это патологический обратный ток крови по венам. Тромбофлебит и варикоз имеют отличия. При тромбофлебите у вены стенки сильно воспаляются и может образоваться тромб. В результате закупорки просвета у сосуда возможно нарушение кровообращения и пораженный сосуд набухает.

Варикозная болезнь и тромбофлебит разница должна определяться, поэтому стоит разобраться в этих понятиях.

Лечение и профилактика тромбофлебита глубоких вен

Правильное лечение тромбофлебита нижних конечностей может назначить только врач, лечащий тромбофлебит. Это не всегда хирургическая операция, пациенту может быть назначено амбулаторное лечение. Сначала нужна консультация флеболога, после этого проводится обследование, включая УЗИ нижних конечностей. Тромбофлебит нижних конечностей, симптомы и лечение будут зависеть от стадии заболевания. Существует два вида лечения:

Консервативное – уменьшение воспаления стенки вены и снижение свертываемости крови, которое достигается с помощью использования специальных препаратов, выполнения упражнений, компрессионного белье и других способов, которые предложит ваш тромбофлебит врач.

Оперативное лечение тромбофлебита нижних конечностей - удаление тромбов. а также устранение дальнейшего прогрессирования воспаления. Хирург флеболог может порекомендовать перевязывание вены, ее запечатывание лазером или удаление вен с помощью проколов.

Профилактика тромбофлебита необходима для недопущения рецидива. Больным, которые перенесли острый тромбофлебит

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