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Бизнес

Около 2 000 новых субъектов МСБ появилось в Нижегородской области в I квартале

30 апреля 2021 20:02  [59] Бизнес

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Около 2 000 новых субъектов малого и среднего бизнеса появилось в Нижегородской области в I квартале 2021 года. Об этом губернатор региона Глеб Никитин сообщил на встрече с нижегородскими предпринимателями.

"Сейчас мы видим тенденцию восстановления сектора малого и среднего бизнеса. Уже в I квартале 2021 года в регионе наметился рост количества субъектов МСБ, прирост составил около 2 тысяч, и это с учетом имеющейся высокой базы. На сегодня Нижегородская область по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства входит в тройку лидеров в ПФО и занимает 11-е место в стране", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что в сфере малого бизнеса трудится треть занятого населения региона.

"Предполагается, что к концу 2021 года на малых и средних предприятиях будет работать 558 тысяч нижегородцев. Этот сектор экономики обязательно будет поддерживаться во всех доступных формах", - добавил губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Малый и средний бизнес
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