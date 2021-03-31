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Бизнес

ЦКБ по СПК построит три судна "Валдай 45Р" для Чувашии

30 апреля 2021 20:35  [49] Бизнес

Фото: ЦКБ по СПК

АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" (Чкаловский район Нижегородской области) постоит для Чувашии три судна на подводных крыльях "Валдай 45Р". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Спуск на воду первого "Валдая" этой серии состоялся 30 апреля.

"Ростислав Алексеев является легендарным нижегородским конструктором, известным далеко за пределами Нижегородской области, поэтому очень важно, что его дело живет и развивается. Когда в 2017 году был спущен на воду первый "Валдай 45Р", это стало поистине знаковым событием в новейшей истории России. И сейчас мы видим, что все ожидания в отношении него оправдались. Суда хорошо зарекомендовали себя на речных маршрутах, поэтому нет сомнения, что география их распространения будет расширяться", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", как и другие крупные судостроительные предприятия Нижегородской области, обеспечены заказами до конца 2022 года.

"Наши корабелы занимают лидирующие позиции в гражданском судостроении страны и намерены продолжать активное развитие. ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева планирует построить за этот год еще пять судов "Валдай 45Р" и ведет строительство первых двух – это "Метеор 120Р". На "Красном Сормове" и "Окской судоверфи" уже в 2021 году спустили на воду по три судна проекта RSD59, строятся новые сухогрузы и краболовы", - пояснил Глеб Никитин.

Предприятие до конца года планирует построить еще пять таких судов на подводных крыльях.

Спущенный сегодня на воду "Академик Крылов" будет курсировать между Чебоксарами и Казанью. Распоряжение о закупке трех СПК "Валдай 45Р" для Чувашии было подписано в феврале 2021 года председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, Нижегородская область заняла 1 место в России по количеству предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда" в 2021 году. Плановый показатель составляет 98 компаний, но уже сейчас в нацпроект вступили 136 предприятий. Также регион перевыполнил план по созданию эталонных производственных участков на предприятиях на 150% и по количеству специалистов, обученных применению бережливых технологий, - на 9%, до более 1500 человек.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта — обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.

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Теги:
Судостроение Чкаловск
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