"Социальные предприниматели решают важные общественные задачи", - Глеб Никитин Бизнес

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 30 апреля сказал, что в регионе сложилась позитивная тенденция развития социального предпринимательства.

В настоящее время в реестр социальных предприятий Нижегородской области включены 285 субъектов малого и среднего предпринимательства: 132 организаций подтвердили статус социального предприятия, полученный ранее, 153 - получили его впервые.

"Очень важно, что социальные предприниматели решают значимые общественные задачи, помогают людям, сохраняя при этом самоокупаемость", - отметил Глеб Никитин.

Решение о включении субъектов малого и среднего предпринимательства в перечень социальных предприятий принимает комиссия, созданная при региональном Минпроме. Присутствие в реестре дает предпринимателям возможность воспользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Те, кто вошел в реестр, в рамках нацпроекта смогут получить гранты до 500 тысяч рублей и иные финансовые и нефинансовые формы поддержки", - сказал Глеб Никитин.

Также социальные предприниматели могут воспользоваться такими мерами поддержки, как бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз.

"Следует отметить, что нижегородские социальные предприниматели реализуют и по-настоящему инновационные проекты в области медицинской реабилитации, лечения опорно-двигательного аппарата и патологий центральной нервной системы", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор также напомнил, что регион был одним из первых в стране, где был принят закон "О социальном предпринимательстве", и отметил, что Центр инноваций социальной сферы региона признан лучшим в России.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта — увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

и самозанятых.