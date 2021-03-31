Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Бизнес
30 апреля 2021 21:04  [71] Более 100 представителей МСБ участвовали в ежегодной встрече с губернатором Глебом Никитиным
30 апреля 2021 20:55  [90] "Социальные предприниматели решают важные общественные задачи", - Глеб Никитин
30 апреля 2021 20:35  [96] ЦКБ по СПК построит три судна "Валдай 45Р" для Чувашии
30 апреля 2021 20:02  [87] Около 2 000 новых субъектов МСБ появилось в Нижегородской области в I квартале
30 апреля 2021 19:54  [117] Нижегородский бизнес-омбудсмен поблагодарил команду правительства
30 апреля 2021 18:43  [98] Глеб Никитин разъяснил перспективы изменения тарифов для бизнеса на водоотведение
30 апреля 2021 18:30  [93] Полсотни предприятий присоединились к лицензионной программе 800-летия Нижнего Новгорода
30 апреля 2021 17:45  [153] Более 850 проверок нижегородского бизнеса было отменено в 2020 году из-за пандемии коронавируса
30 апреля 2021 17:23  [130] Федерация в период пандемии предоставила нижегородской экономике 82,3 млрд рублей
30 апреля 2021 17:18  [146] "Окская судоверфь" построит еще три судна проекта RSD59 для судоходной компании из Москвы
Бизнес

Более 100 представителей МСБ участвовали в ежегодной встрече с губернатором Глебом Никитиным

30 апреля 2021 21:04  [71] Бизнес

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Более 100 представителей малого и среднего бизнеса Нижегородской области приняло участие во встрече с губернатором Глебом Никитиным 30 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, все желающие могли посмотреть прямую трансляцию встречи на сайте ИА "Время Н" и на портале поддержки МСП – "Мойбизнес52.рф". У предпринимателей также была возможность прислать свои вопросы через центр приема сообщений на сайте "Мойбизнес52.рф".

Глава региона ответил примерно на 30 вопросов предпринимателей в ходе встречи с представителями бизнеса на Нижегородской ярмарке.

"Сегодня мы с представителями бизнеса обсудили не только итоги совместной работы, но и перспективы взаимодействия. Для нас подобные встречи крайне важны – это возможность услышать о проблемах из первых уст и оперативно поставить задачу профильным ведомствам для принятия решений. Большая часть вопросов от предпринимателей была посвящена мерам поддержки, а также проблемам, связанным с реализацией инвестиционных проектов", – отметил Глеб Никитин.

"Пандемия указала не только на слабые места, но и на "точки роста" региональной экономики. Хочу сказать спасибо бизнесу за доверие к региону. Приятно, что инвесторы видят в Нижегородской области действительно хорошие перспективы. За 2020 год объем инвестиций в основной капитал нижегородского бизнеса вырос на 20,6% в сопоставимых ценах и составил 383,1 миллиарда рублей, что является одним из наиболее высоких результатов в России. Мы находимся с предпринимателями в открытом диалоге, развиваем институты поддержки проектов, создаем комфортные условия для работы инвесторов", – добавил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в регионе работают Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе, а также система бизнес-инкубирования, которая оказывает компаниям инфраструктурную поддержку, помогает с привлечением финансирования. Система включает в себя 10 бизнес-инкубаторов, два промышленных технопарка и один технопарк в сфере высоких технологий.

"Совокупная выручка резидентов бизнес-инкубаторов за прошлый год составила 572 млн рублей. Резиденты технопарка "Анкудиновка" достигли совокупный объем продаж в 21 млрд рублей. Считаю, что система поддержки инновационного предпринимательства в регионе достойно справилась с трудностями, которые возникли из-за пандемии", – высказал свое мнение Глеб Никитин.

"Депутаты Законодательного собрания совместно с правительством области, Торгово-промышленной палатой, Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, Уполномоченным по защите прав предпринимателей ведут постоянную работу по совершенствованию региональной нормативной правовой базы. В период пандемии государство оказывало бизнесу серьезную поддержку, выделялись огромные средства. Безусловно, проблемы еще остаются, и решать их нужно в прямом диалоге. Для этого и проводятся такие встречи, чтобы была возможность оперативно принимать решения. Сегодня перед нами стоят новые задачи, сформулированные президентом в послании к Федеральному собранию: необходимо стимулировать экономический рост, инвестиционную активность. Для всех очевидно, что предпринимательская инициатива может и должна стать двигателем развития экономики в текущих непростых экономических условиях", – считает председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что диалог с бизнесом – это важный источник информации о состоянии предпринимательства, о наиболее острых проблемах, и отметил, что работа с предпринимательским сообществом и промышленными предприятиями является одним из приоритетных направлений деятельности городской администрации.

"Много вопросов было на сегодняшней встрече насчет размещения нестационарных торговых объектов. Мы сейчас благоустраиваем общественные пространства и предъявляем к торговым точкам, которые там размещаются, определенные требования по дизайн-коду. Как сказал губернатор, не должно быть в парках и скверах объектов из "безвременья", из 90-х. Они должны выглядеть эстетично, при этом необходимо соблюдать все требования безопасности. Мы работаем, чтобы обеспечить НТО, находящиеся на благоустроенных пространствах, объектами инфраструктуры: проводим электричество, обеспечиваем водоотведение, водоснабжение, где это необходимо. По максимуму стараемся сохранить НТО там, где они есть. Каждый предприниматель может обратиться в мэрию и вместе со специалистами профильного департамента рассмотреть интересующие места для размещения нестационарных объектов", – рассказал Юрий Шалабаев.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павла Солодкого, на встрече представителям малого и среднего бизнеса удалось задать важные системные вопросы, которые касаются не отдельных предприятий, а целых сфер деятельности.

"Я очень доволен встречей, тем более что ей предшествовали десятки встреч с заместителями губернатора, министрами, мэром, и часть вопросов удалось решить заранее. Безусловно, желающих попасть сегодняшнюю встречу было значительно больше, но пандемия коронавируса не позволяет этого сделать. Надеюсь, что к концу года мы вновь обсудим результаты работы малого и среднего бизнеса и увидим рост доходов и развитие отраслей предпринимательства в Нижегородской области", - сказал Павел Солодкий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Малый и средний бизнес Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph