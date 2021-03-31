Более 100 представителей МСБ участвовали в ежегодной встрече с губернатором Глебом Никитиным Бизнес

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Более 100 представителей малого и среднего бизнеса Нижегородской области приняло участие во встрече с губернатором Глебом Никитиным 30 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, все желающие могли посмотреть прямую трансляцию встречи на сайте ИА "Время Н" и на портале поддержки МСП – "Мойбизнес52.рф". У предпринимателей также была возможность прислать свои вопросы через центр приема сообщений на сайте "Мойбизнес52.рф".

Глава региона ответил примерно на 30 вопросов предпринимателей в ходе встречи с представителями бизнеса на Нижегородской ярмарке.

"Сегодня мы с представителями бизнеса обсудили не только итоги совместной работы, но и перспективы взаимодействия. Для нас подобные встречи крайне важны – это возможность услышать о проблемах из первых уст и оперативно поставить задачу профильным ведомствам для принятия решений. Большая часть вопросов от предпринимателей была посвящена мерам поддержки, а также проблемам, связанным с реализацией инвестиционных проектов", – отметил Глеб Никитин.

"Пандемия указала не только на слабые места, но и на "точки роста" региональной экономики. Хочу сказать спасибо бизнесу за доверие к региону. Приятно, что инвесторы видят в Нижегородской области действительно хорошие перспективы. За 2020 год объем инвестиций в основной капитал нижегородского бизнеса вырос на 20,6% в сопоставимых ценах и составил 383,1 миллиарда рублей, что является одним из наиболее высоких результатов в России. Мы находимся с предпринимателями в открытом диалоге, развиваем институты поддержки проектов, создаем комфортные условия для работы инвесторов", – добавил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в регионе работают Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе, а также система бизнес-инкубирования, которая оказывает компаниям инфраструктурную поддержку, помогает с привлечением финансирования. Система включает в себя 10 бизнес-инкубаторов, два промышленных технопарка и один технопарк в сфере высоких технологий.

"Совокупная выручка резидентов бизнес-инкубаторов за прошлый год составила 572 млн рублей. Резиденты технопарка "Анкудиновка" достигли совокупный объем продаж в 21 млрд рублей. Считаю, что система поддержки инновационного предпринимательства в регионе достойно справилась с трудностями, которые возникли из-за пандемии", – высказал свое мнение Глеб Никитин.

"Депутаты Законодательного собрания совместно с правительством области, Торгово-промышленной палатой, Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, Уполномоченным по защите прав предпринимателей ведут постоянную работу по совершенствованию региональной нормативной правовой базы. В период пандемии государство оказывало бизнесу серьезную поддержку, выделялись огромные средства. Безусловно, проблемы еще остаются, и решать их нужно в прямом диалоге. Для этого и проводятся такие встречи, чтобы была возможность оперативно принимать решения. Сегодня перед нами стоят новые задачи, сформулированные президентом в послании к Федеральному собранию: необходимо стимулировать экономический рост, инвестиционную активность. Для всех очевидно, что предпринимательская инициатива может и должна стать двигателем развития экономики в текущих непростых экономических условиях", – считает председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что диалог с бизнесом – это важный источник информации о состоянии предпринимательства, о наиболее острых проблемах, и отметил, что работа с предпринимательским сообществом и промышленными предприятиями является одним из приоритетных направлений деятельности городской администрации.

"Много вопросов было на сегодняшней встрече насчет размещения нестационарных торговых объектов. Мы сейчас благоустраиваем общественные пространства и предъявляем к торговым точкам, которые там размещаются, определенные требования по дизайн-коду. Как сказал губернатор, не должно быть в парках и скверах объектов из "безвременья", из 90-х. Они должны выглядеть эстетично, при этом необходимо соблюдать все требования безопасности. Мы работаем, чтобы обеспечить НТО, находящиеся на благоустроенных пространствах, объектами инфраструктуры: проводим электричество, обеспечиваем водоотведение, водоснабжение, где это необходимо. По максимуму стараемся сохранить НТО там, где они есть. Каждый предприниматель может обратиться в мэрию и вместе со специалистами профильного департамента рассмотреть интересующие места для размещения нестационарных объектов", – рассказал Юрий Шалабаев.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павла Солодкого, на встрече представителям малого и среднего бизнеса удалось задать важные системные вопросы, которые касаются не отдельных предприятий, а целых сфер деятельности.

"Я очень доволен встречей, тем более что ей предшествовали десятки встреч с заместителями губернатора, министрами, мэром, и часть вопросов удалось решить заранее. Безусловно, желающих попасть сегодняшнюю встречу было значительно больше, но пандемия коронавируса не позволяет этого сделать. Надеюсь, что к концу года мы вновь обсудим результаты работы малого и среднего бизнеса и увидим рост доходов и развитие отраслей предпринимательства в Нижегородской области", - сказал Павел Солодкий.